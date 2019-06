Bývalý kláštor na východnom Slovensku prekvapil aj archeológov: Pod zemou narazili na 600-ročný objav

Druhá sezóna a druhý vzácny objav.

V Gombaseku, ktorý je časťou obce Slavec (okr. Rožňava) pri rovnomennej jaskyni, odhalili nesmierne cennú pamiatku spred 600 rokov. Najskôr to bol svorník uzatvárajúci klenbu a zaujímavé fresky, teraz bývalá kaplnka niekdajšieho gotického kláštora.

Ruiny kláštora paulínov už druhý rok skúmajú archeológovia. „V apríli a máji sme sa sústredili na opevnenie. Mali sme georadar, ktorým sme zistili opevňovacie štruktúry. Vyzeralo to ako nejaká bašta, ktorá súvisí s tureckými výbojmi,“ prezradil o objave vedúci tímu archeologického výskumu Peter Tajkov z Fakulty umení Technickej univerzity Košice.

Zaujímavosťou je, že nemuseli kopať do veľkej hĺbky. „Niektoré nálezy boli veľmi plytké. Stačilo odstrániť povrchovú vegetáciu a do metra či maximálne dvoch sa odkryli múry. Najhodnotnejším nálezom ako súčasť opevnenia bola staršia sakrálna stavba. Išlo o rotundu v tvare osemhranu z konca 14. storočia, ktorá súvisí s kláštorom,“ vysvetlil Tajkov. Unikátnosť kaplnky s priemerom do 3 metrov spočíva v jej pôdoryse. „Súvisela s liturgiou, lebo pri kláštore bola zasvätená nejakému patrónovi, alebo tam bola uložená relikvia,“ uza­vrel výskumník.

Kostol

Jeho pôdorys odkryli v r. 2018

Kaplnka

Objavili ju v apríli 2019