Šokujúce odhalenie v kráľovskej rodine! Princ Harry popri Meghan vypisoval SMS-ky sexi modelke

Milostný príbeh Harryho a Meghan má po celom svete mnohých obdivovateľov. Teraz však na povrch vyplávala nová skutočnosť!

Harry (34) a Meghan (37) sa dali dokopy vďaka spoločnému známemu. Okamžite si padli do oka a začali sa pravidelne stretávať. Ako však informuje zahraničný portál extra.ie, princ mal mať krátko po prvom rande s Meghan krátky románik s inou ženou. Na istej párty sa stretol s modelkou Sarah Ann Macklinovou. Následne si vymenili čísla a Harry ju mal bombardovať sms-kami.

Ako ale tvrdí Angela Levin, spisovateľka kráľovskej biografie, malo ísť iba o nezáväzný flirt. "Stretli sa na súkromnej párty, vypýtal si od nej číslo a bombardoval ju textovkami. Išlo však iba o flirt," znejú jej slová. V rovnakom čase prechádzal krízou Meghanin vzťah s Coryom Vitiellom, s ktorým sa po dvoch rokoch rozišla. Potom už nič nebránilo tomu, aby začala randiť s členom kráľovskej rodiny.

Harry povedal, že ich dali dokopy ich blízki priatelia. Ako dodala Meghan, v tej dobe nevedela o kráľovskej rodine takmer nič. "Bolo to tým, že som žila v Amerike," hovorí. Ako dodala, vôbec ju nezaujímalo, odkiaľ pochádza, ale len to, či je to dobrý a láskavý muž. Keď po prvom stretnutí Harry aj Meghan pocítili, že medzi nimi preskočila iskra, dohodli sa na ďalšom stretnutí.

Ich vzťah sa podarilo odhaliť novinárom, ktorí odvtedy neustále sledujú každý Meghanin krok. Veľké prekvapenie prišlo v novembri 2017, keď bývalá americká herečka predviedla svoj ohromujúci zásnubný prsteň. Následne sa v máji 2018 dvojica zosobášila a pred pár týždňami sa manželom narodil ich prvý potomok, syn Archie.