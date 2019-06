Poplach v Buckinghamskom paláci: Hackeri zverejnili súkromné fotky Harryho a Meghan

Fotograf knieža Alexi Lubomirski bol poctený tým, že sa stal súkromným fotografom princa Harryho a Meghan Markle na ich svadbe.

Lenže to, čo malo zostať zrakom verejnosti utajené a slúžiť len vojvodovi a vojvodkyni zo Sussexu a ich rodine ako spomienka na minuloročnú májovú veselicu, teraz na internete mohol zhliadnuť každý smrteľník. Lubomirskiho online úložisko totiž napadli hackeri a fotky zverejnili online.

,,Zabezpečenie bolo narušené," potvrdil zdroj blízky Harrymu denníku The Sun. Buckinghamský palác okamžite angažoval všetkých svojich IT expertov, aby čo najrýchlejšie zabránili šíreniu súkromných fotografií.



,,Tie fotky stiahli hackeri a zverejnili. Palác vykonal interné vyšetrovanie, ale zatiaľ nekontaktoval políciu. Situáciu sa podarilo vyšetriť bez nej," cituje The Sun. Lubomirski je z významného rodu poľských kniežat a v minulosti fotil napríklad tiež Beyoncé či Demi Moore.