Kým sa nepustil do opravy Šimon, celé desaťročia chátral: Dom dvorného fotografa Beatles pomaly ožíva!

Finišujú s rekonštrukciou. V Banskej Štiavnici už dlhé roky chátra dom, v ktorom sa narodil Dezider Hoffmann († 73), preslávený najmä ako dvorný fotograf legendárnych The Beatles.

Približne 250-ročný remeselnícky dom, ktorý sa nachádza v samotnom srdci Banskej Štiavnice, sa podujal zachrániť Banskoštiavničan Šimon Martin Šafařík so svojím bratom Michalom. Dom, ktorý kúpili, aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou a verejnosti by ho chceli prezentovať už koncom leta.

Posledné štyri desaťročia dom chátral a bol neobývaný. Šafaříkovci sa rozhodli obnoviť ho. V dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, prebieha komplexná rekonštrukcia. Jeho obnovu podporilo aj ministerstvo kultúry. „Aktuálne sa uskutočňuje aj zbierka, ktorou môžu ľudia podporiť tento projekt a tiež kúpu originálnych Dežových fotografií, ktoré chceme svetu prezentovať a vystaviť ich v dome,“ hovorí Šimon Martin Šafařík s tým, že expozícia by mala byť zameraná na život a tvorbu Deža Hoffmanna.

„Chceli by sme dať dokopy prierez celej jeho kariéry, pretože mnohí ľudia ho poznajú iba ako fotografa The Beatles. To je síce pravda, ale Beatles sú len špičkou ľadovca celej jeho kariéry. Predtým fotil mnohých ďalších a chceme tu mať fotografie z celej jeho kariéry, aby mohli ľudia vidieť, k akým významným ľuďom sa dostal,“ zdôraznil Šafařík.

Okrem známych „Chrobákov“ Dežo Hoffmann totiž fotil aj iné hviezdy, ako sú Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Elton John, Bob Marley, Cliff Richard, Sophia Loren, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Jimi Hendrix či skupiny Animals, Rolling Stone. Okrem expozície by mal v dome vzniknúť aj apartmán, ktorý bude k dispozícii turistom, a tiež priestor na rôzne menšie podujatia. Otvoriť galériu Fotograf The Beatles Dežo Hoffmann. Zdroj: reprofoto

Dezider Hoffmann

Uznávaný slovenský fotograf narodený v Banskej Štiavnici (24. mája 1912), ktorý sa stal známym vďaka snímkam osobností ako Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Elton John, no predovšetkým skupiny Beatles. V druhej polovici šesťdesiatych rokov spolupracoval s hudobným festivalom Bratislavská lýra. Zomrel 26. marca 1986 v Londýne.