Len 13-ročný Bratislavčan porazil v šachu starých profíkov: Neuveríte, ako vyzerá jeho tréning

Porazí aj ostrieľaných hráčov! Keď mal Sebastián Kostolanský z Bratislavy 8 rokov, tešil sa na víkendy u starých rodičov.

So starým otcom totiž hrávali kráľovskú hru - šach a dedko si všimol, že vnuk dokáže v náročnej hre rýchlo reagovať a netrvalo dlho, než ho začal pravidelne porážať. Upozornil Sebastiánovho otca Martina, ktorý nestrácal čas a prihlásil syna do šachového klubu. Odvtedy prešlo päť rokov a Sebastián vyhral európsky titul a niekoľko slovenských titulov.

Prvým súperom a učiteľom bol Sebastiánov starý otec. Potom už prišli tréningy so šachovým majstrom. Chlapec prepadol hre natoľko, že ďalších súperov hľadal na internete a svoje strategické ťahy si na sieti cibrí aj naďalej. Podľa jeho otca však nie je od internetu závislý a šach nehrá na úkor pohybu či iných aktivít. „Venuje sa škole a povinnostiam, no potom sa snaží hrať s čo najsilnejšími súpermi či rieši šachové hádanky. Ľudia na celej planéte sa tam predbiehajú, kto ich vyrieši čo najrýchlejšie,“ opísal prípravu otec.

Z hry sa stala vášeň

Sebastián si život bez šachu už nevie predstaviť. „Baví ma, keď musím rozmýšľať nad taktikou. Stane sa, že prehrám, lebo nie som najlepší na svete, ale to ma núti hľadať, kde som spravil chybu,“ priznáva cieľavedomý chlapec. Veľký úspech prišiel v roku 2015 na majstrovstvách Európskej únie mládeže. Zvíťazil, pričom vtedy hral pod odborným vedením necelý rok. „Teraz trénujem 2- či 3-krát týždenne po hodine, ale niekedy sa to pretiahne,“ prezrádza Sebastián, ktorý s kamarátmi rád chodí von či hráva futbal.

Nákladná príprava

Ako každý šport tak aj šach ide do peňazí. „Pokiaľ niekto chce byť na amatérskej úrovni, tak to nie je nákladné. Čím je niekto vyššie, tým viac to stojí a sponzormi sú hlavne rodičia,“ priznal otec. Najviac platia za trénera. „Dávame mu od 20 do 90 eur na hodinu,“ povedal otec. Za turnaje, ktoré Sebastián vyhrá, sú síce odmeny, lenže ani zďaleka nepokryjú prípravu.

Ktorý úspech vníma Sebastián ako najväčší? „Nedávne víťazstvo pri príležitosti 100. výročia majstrovstiev Bratislavy, kde nebolo vekové ani výkonnostné obmedzenie hráčov. Musel som tvrdo bojovať,“ povedal skromne Sebastián, ktorý sa stal najmladším víťazom turnaja.

Sebastiánove úspechy

● 2015: prvé miesto na majstrovstvách Európskej únie mládeže v roku 2015

● 2017 a 2018: prvé miesto na majstrovstvách Slovenska chlapcov v klasickom šachu

● 2017 a 2018: prvé miesto na majstrovstvách Slovenska chlapcov v zrýchlenom šachu

● 2018: prvé miesto na European Union Youth Rapid Championship 2018 U12

● 2018: šieste miesto na majstrovstvách sveta chlapcov do 12 rokov (World Cadets Chess Championship 2018 U12

● 2019: prvé miesto na turnaji OPEN Slovan 2019

● 2019: prvé miesto na 100. výročí majstrovstiev Bratislavy