Budúca nevesta zistila, že sa družička vyspala s jej snúbencom: Rozbila jej lebku

Helen Hoaken (37) z britského mesta Exeter zistila, že jej najlepšia priateľka spala s jej snúbencom Aaronom. Carol Clarkson (32) pritom mala byť na svadbe jej družičkou.

Keď ju nepríčetná nevesta zbadala na ulici, schmatla ju za vlasy a hodila na zem takou silou, že jej o chodník rozbila lebku. Carol utrpela tiež krvácanie do mozgu, musela podstúpiť život zachraňujúcu operáciu a strávila v nemocnici päť dní. Helen sa k činu priznala a za ublíženie na zdraví dostala 10 mesiacov odňatia slobody.

,,Pani Clarkson mala byť vašou družičkou na svadbe a je jasné, že medzi ňou a vašim budúcim manželom bol sexuálny pomer. Zranilo vás to a boli ste nahnevaná, to je pochopiteľné. Keď ste ju zbadali, pristúpili ste zozadu bez akéhokoľvek varovania. Chytili ste ju násilne za vlasy a poslali k zemi šokujúcim spôsobom, čo zachytila bezpečnostná kamera. Mohla utrpieť oveľa vážnejšie zranenia,“ cituje portál The Sun sudcu Timothyho Rosa.

Helen na súde priznala, že pred útokom popíjala alkohol a podľa svojich slov bola na stupnici opitosti na stupni 8 z možných 10. Advokátka Joss Ticehurst ju obhajovala na súde: ,,Pani Clarkson bola jej veľmi blízka priateľka a mal byť jej družičkou. Bola opitá a zúfalo nešťastná z toho, ako sa kamarátka zachovala. Nechcela jej spôsobiť zranenia v takom rozsahu. Je hlboko šokovaná a ľutuje to.“ Svadba Helen s Aaronom bola odložená na neurčito.