Andy ostal so zlomeným srdcom: Nelichotivú pravdu o mladučkej manželke zistil pár dní po svadbe

Andy Mitchell (40) zo škótskeho mesta Kelty si vzal mladú Meaghan (21) v Mexiku.

Okázalý obrad stál 30 000 libier, no ukázalo sa, že to boli skutočne vyhodené peniaze. Manažéra taxi služby totiž jeho manželka opustila krátko po svadbe – kvôli mužovi, ktorého spoznala na svojej rozlúčke so slobodou! Nešťastný Andy teraz predáva prstene na Facebooku a k ich opisu pripojil svoj smutný príbeh. ,,Tento prsteň mala Meaghan Mitchell na sebe, keď sme si hovorili svadobné sľuby. Avšak 6 dní nato som zistil, že sa s niekým zaplietla na rozlúčke so slobodou a ťahala sa s ním aj v čase, keď prebehla naša vysnená svadba,“ napísal odhrdnutý ženích.

Andy tvrdí, že z odhalenia bol v šoku. ,,Nemali sme tajomstvá, absolútne sme si dôverovali,“ povedal muž, ktorý v telefóne svojej polovičky našiel usvedčujúce správy a fotky. Tie zverejnil na sociálnej sieti. ,,Spravil som si snímky obrazovky. Jej kamaráti a rodina sa za ňu teraz hanbia,“ krúti hlavou podľa portálu Mirror. Meaghan priznáva, že manželovi ušla s iným, ale tvrdí, že pred sobášom ho nepodviedla. ,,Na rozlúčke so slobodou som s novým mužom sex nemala, až po svadbe. Viem, čo som spôsobila a beriem za to plnú zodpovednosť,“ kajá sa mladá žena.