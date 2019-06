Slovná prestrelka medzi kandidátmi na prezidenta: Trump a Biden sa do seba tvrdo pustili

Americký prezident Donald Trump a jeho vyzývateľ v budúcoročných prezidentských voľbách Joe Biden z Demokratickej strany využili svoje utorňajšie výstupy v americkom štáte Iowa na vzájomné urážanie sa, informoval denník Die Süddeutsche Zeitung.

Trump označil Bidena za "hlupáka" a Biden ho zase nazval "existenčnou hrozbou" pre Ameriku. Voľby v rámci Demokratickej strany, v ktorých si jej členovia zvolia svojho kandidáta, sa začnú vo februári 2020 v Iowe. Tento štát USA je významný i z toho hľadiska, že v roku 2008 tam väčšinou za prezidenta zvolili Baracka Obamu a v roku 2016 zase Trumpa.

Bývalý viceprezident Biden (76) patrí medzi viac než 20 demokratických vyzývateľov Trumpa v prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v novembri 2020. Podľa doterajších prieskumov má Biden zrejme najväčšie šance zvíťaziť.

"Myslím si, že je duševne ten najslabší," povedal na adresu Bidena Trump. Ostatní uchádzači o post prezidenta majú podľa neho "oveľa viac energie" než on. Dodal, že ak by sa prezidentom stal Biden, ostatné krajiny by sa k USA správali bez rešpektu.

"Zdá sa mi, že je mnou skutočne fascinovaný," povedal Biden. Biden napodobňoval Trumpovo vystúpenie a reagoval na jeho vyhlásenie, že má absolútnu moc: "Nie, nemáte, Donald Trump," uviedol Biden. Voličov zároveň vyzval, aby sa postavili proti Trumpovým pokusom rozširovať svoje právomoci nad rámec, ktorý určujú administratívne obmedzenia.