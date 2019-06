Poľský prezident sa stretne s Trumpom: Rokovať budú o amerických vojakoch v Poľsku

Americký prezident Donald Trump dnes druhýkrát za menej ako rok v Bielom dome prijme svojho poľského kolegu Andrzeja Dudu. Poľsko sa usiluje o stálu vojenskú prítomnosť amerických vojakov na svojom území.

Šéf Dudovej kancelárie v pondelok povedal, že rokovania medzi Varšavou a Washingtonom o zvýšenej vojenskej prítomnosti USA v Poľsku skončili, a to k spokojnosti poľskej vlády. Americkí vojaci teraz v Poľsku nie sú rozmiestnení trvalo. V rámci rotácie síl NATO ich tam je v priemere okolo 4500.

Poľsko sa o to, aby na jeho území príslušníci amerických ozbrojených síl pôsobili trvalo, snaží od ruskej anexie Krymu v roku 2014. Tá nielen u neho, ale aj iných krajín regiónu vyvolala obavy ohľadom ďalších zámerov Moskvy.

Duda minulý rok povedal, že Varšava by na základňu, kde by americkí vojaci pôsobili nastálo, bola ochotná prispieť sumou dvoch miliárd dolárov (vyše 45 miliárd korún). Poľský prezident na návšteve USA, ktorá potrvá do 17. júna, chce tiež uzavrieť niekoľko zmlúv o energetike, vďaka ktorým by sa znížila závislosť jeho krajiny na dodávkach ruského zemného plynu.