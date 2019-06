Katka Feldeková po ťažkých ranách osudu: Vysadila som antidepresíva

Bipolárna porucha, pokus o samovraždu či prenasledovanie. Aj s týmito náročnými situáciami sa musela v živote vyrovnať speváčka Katarína Feldeková (41).

Po rokoch trápenia sa však zrejme všetko na dobré obracia. Dcéra známeho spisovateľa Ľubomíra (82) a glosátorky Oľgy (76) Feldekovcov najnovšie prezradila, ako sa jej ťažké rany osudu podarilo prekonať.

Hoci Feldekovej detstvo bolo šťastné a zábavné, neskôr musela čeliť viacerým vážnym výzvam. Náročná práca, výchova dieťaťa a hektický život umelkyne predchádzali odhaleniu bipolárnej poruchy. V tom čase sa Katarína zosypala. „Prišli depresie a z liekov som bola ako bez duše, bez emócií, nevedela som spať, čo mi veľmi prekážalo,“ priznala pre Nový Čas šansonierka. Hoci dlho musela na zdravotné problémy užívať množstvo rôznych antidepresív, dnes to tak už nie je.

„Lieky som postupne vysadila a je to plus-mínus päť rokov. Správne by sa mali vysádzať pod dohľadom lekára. Chodím pravidelne k psychiatričke a psychologičke, takže sa stále liečim, ale bez chémie,“ priznala umelkyňa, ktorá síce svojich démonov potlačila, no všetky starosti ju zďaleka neopustili. Chvíle nepokoja pokračovali v podobe Katkinho švagra, ktorý ju prenasledoval.

Napokon ho odsúdili na tri roky s dvojročnou podmienkou, ktorú ale po pol roku v jednom nákupnom centre porušil. „On je psychopat. Zďaleka sa vyhýbam miestam a obchodom, kam chodí aj on. Bola to doslova nočná mora,“ dodala Feldeková, ktorú zlé skúsenosti posilnili a najväčšou oporou sú jej dnes jej dlhoročný partner Richard a dospievajúca dcéra Anička.