Glosátorka Oľga Feldeková má strach o manžela Ľubomíra: Kontrolujem, či žije!

Vlastné problémy hádže za hlavu! Známa glosátorka a obľúbená tvár z jojkárskej relácie Sedem má za sebou náročný boj so zákernou rakovinou, ktorej dôsledky pociťuje dodnes.

Netrápi sa však pre svoje zdravie, ale zožiera ju strach o najbližších, najmä o manžela, spisovateľa Ľubomíra Feldeka (82). Feldeková Novému Času prezradila, z čoho tieto obrovské obavy pramenia. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Oľge Feldekovej diagnostikovali vlani rakovinu pŕs a nasledovala chemoterapia, ožarovanie a tiež hormonálna liečba. Náročná terapia populárnu glosátorku pripravila aj o korunu krásy, ktorá jej už postupne dorastá. Hoci sa glosátorke z pazúrov zákernej choroby podarilo vyšmyknúť, musí byť stále pod lekárskym dohľadom. Napodiv, obavy o svoje zdravie nemá.

„O seba som ešte nikdy strach nemala. Strach mám o muža a o deti. Môj muž už má cez osemdesiat, tiež tu nebude večne. Hrozne sa oňho bojím, takže v noci sa budievam a skúšam mu pulz, či teda žije,“ vyjadrila sa pre Markízu Feldeková, ktorá tŕpne pre manželaĽubomíra. Známeho spisovateľa naposledy zradilo zdravíčko pred dvoma rokmi, keď nešťastne spadol zo schodov a potrápil ho meniskus. Glosátorka má však bezsenné noci z úplne iných dôvodov.

Sleduje aj vnukov

„Cíti sa dobre, je našťastie zdravý. Ale ja sa oňho bojím, odkedy som sa zaňho vydala. Je to strach z lásky,“ povedala Novému Času o svojom manželovi pani Oľga, ktorá podobné muky prežíva aj pre svoje deti a vnúčatá.

„Asi sa na tom nedá nič zmeniť, že sa človek vždy bojí o tých, ktorých má rád. Môžu byť aj zdraví, ale keď sa presúvajú v aute, alebo letia lietadlom, sledujeme ich. Keď naši vnuci idú do Mexika z Prahy, sledujeme na počítači tie lietadlá a vieme presne, v ktorom sedia. A keď sa na chvíľu kdesi to lietadlo stratí, tak sme z toho hotoví. To je povaha. Taký strach o blízkych,“ dodala Feldeková, ktorá sa po prekonaní vážnych zdravotných ťažkostí podľa vlastných slov už cíti dobre.

„Ja sa držím, nemám teraz nijaký problém. Na lekárske kontroly už budem chodiť asi do smrti. Ale to by mali chodiť aj zdraví,“ uzavrela optimisticky.