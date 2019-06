Kráska si dala urobiť silikóny netušiac, ako jej zničia život: Obrovský výkričník pre všetky ženy!

Žena z austrálskeho Queenslandu sa po plastickej operácii dozvedela hrozivú vec.

Nat Alexander sa pred šiestimi rokmi rozhodla, že si dá zväčšiť prsia. Chcela sa totiž priblížiť k dokonalosti a podľa jej slov jej na to chýbali práve väčšie prsia. Po plastike bola zo svojho nového vzhľadu doslova nadšená. Operácia ju vyšla takmer 9-tisíc eur, ale jej to vôbec neprekážalo.

O niekoľko mesiacov sa ale začala cítiť horšie a horšie. "Každé ráno som sa budila unavená, mala som zahmlené pred očami a nedokázala som sa sústrediť," cituje ju zahraničný portál News. Jedného dňa jej však stŕpla celá ľavá časť tela a okamžite bola prevezená do nemocnice. Prešla si mnohými vyšetreniami, no stále nikto nevedel prísť na to, čo jej je.

Ona však vedela, že je s ňou niečo vážne. "Bolo mi stále zle, cítila som sa podráždená a moje vlasy boli veľmi suché. Dokonca som nemala chuť na sex," priznala. Po čase sa dočítala o žene, ktorá mala podobné problémy, avšak po odstránení implantátov zmizli. Najskôr neverila, že za jej ťažkosti môžu silikóny, no začala si o tom zisťovať viac.

Napokon sa rozhodla svoje implantáty odstrániť. "Zbavila som sa toxického jedu v mojom tele," hovorí modelka. Dodala, že sa cíti skvele a nestratila ani štipku sebavedomia. "Moje prsia sú malé, ale sú moje." Je šťastná, že je opäť zdravá a implantáty, ktoré jej ničili imunitný systém a pomaly ju zabíjali, sú preč.