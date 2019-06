Najznámejšia svokra Oňová sa do Markízy už nehrnie: Nová šou v inej telke

Doma rozhodne neobsedí! Gizku Oňovú (70) miluje celé Slovensko. Na vrchol popularity ju vyniesla najmä markizácka relácia Svokra, kde pani Gizka radila ťažko skúšaným rodinám.

Tomu je však koniec a Oňová už ďalej nakrúcať nechce. Najnovšie však má reláciu v inej televízii. O čo ide a prečo prikývla na túto ponuku?!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Oňová je veľmi aktívna dôchodkyňa. Spieva, tancuje, varí na rôznych podujatiach či v televízii. Nedávno sa jej tvár objavila v jednej z hudobných televízií, ktorá baví divákov pesničkami väčšinou na ľudovú nôtu. V televíznom štúdiu sa tak začala Gizka objavovať nielen pri hrncoch, kde kuchtí špeciality, ale čo-to aj zaspieva. Gizka tak po konci v televízii Markíza opäť „úraduje“ na inej obrazovke.

V jej relácii jej sekunduje Noro Mészároš, sestry Eva a Lenka Bacmaňákové a Jadranka. A prečo prijala najznámejšia slovenská svokra takúto ponuku? „Mňa takéto veci bavia, veľmi si to užívam. Keď sa spojí varenie a spievanie, tak je to pre mňa úžasný relax,“ vysvetlila Novému Času pani Gizka. Tá ešte nedávno priznala, že do markizáckej Svokry by sa už nehrnula.

„Keby bol návrh na nové časti, rozmyslela by som si to. Chcem mať aj čas pre seba.V tomto veku si už musím veľmi dobre rozmyslieť, kedy a kam idem, koľko mi to zoberie energie a či ma tá robota bude aj tešiť,“ povedala Oňová.

Stále plná elánu

Vyzerá to však tak, že pani Gizka neobsedí a práve televízne kamery miluje a nechce sa ich vzdať. Oňová je jednoducho neriadená strela, ktorá rozdáva pozitívnu energiu všade, kde sa objaví. Okrem Senzi TV chodí vystupovať aj dôchodcom do domovov či do kultúrnych domov po Slovensku. „Vedia, že im zaspievam pekné slovenské šlágre alebo aj ľudové piesne a staršej generácii cez tieto staré piesne darujem zážitok. Veľakrát vidím slzičku pri Najkrajšej hviezdičke z celého nebíčka, lebo v nich vyvolám spomienku. Tie texty sú totiž o niečom,“ prezradila pred časom Oňová.