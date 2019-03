Najznámejšia rodinná poradkyňa Gizka Oňová: Prečo končím so Svokrou!

Chce s tým seknúť!

Speváčka a muzikálová herečka Gizka Oňová (70) sa v posledných rokoch najviac preslávila vďaka markizáckej relácii Svokra. Ako však prezradila Novému Času, v tejto úlohe rodinnej poradkyne už nechce ďalej pokračovať. Prečo sa tak rozhodla?

Oňová je neodmysliteľnou súčasťou relácie Svokra už viac než päť rokov. Momentálne však nové časti nenakrúca a naspäť pred „svokrovské“ kamery sa nehrnie.

„Keby bol návrh na nové časti, rozmyslela by som si to. Chcem mať aj čas pre seba. Tým, že hrám v divadelnej hre Klimaktérium, užívam si to a neviem, či by sa mi to ešte do toho môjho času zmestilo. V tomto veku si už musím veľmi dobre rozmyslieť, kedy a kam idem, koľko mi to zoberie energie a či ma tá robota bude aj tešiť,“ povedala Novému Času pani Gizka, pre ktorú bolo nakrúcanie náročné.

„Bolo to ťažké. To, čo divák videl, bola možno desatina toho, čo tam človek s tými ľuďmi prežil. Keby som mala hodnotiť, koľkým rodinám som skutočne pomohla, možno by to bolo na slabú polovičku, možno ani toľko. Ale malo to svoj význam. Diváci sa v tých príbehoch našli, na základe mojich pokynov sa poučili a ďakovali mi za to,“ zrekapitulovala svoje dlhoročné pôsobenie najznámejšia slovenská Svokra.

Kuchárka a speváčka

Gizku teraz zamestnávajú úplne iné veci než problémy slovenských rodín a okrem spomínaného divadla sa venuje aj príprave novej kuchárskej knihy. Zároveň ostáva verná koncertovaniu, ktoré je jej srdcovkou.

„Nechodím spievať na diskotéky, ale pre dôchodcov. Vedia, že im zaspievam pekné slovenské šlágre alebo aj ľudové piesne a staršej generácii cez tieto staré piesne darujem zážitok. Veľakrát vidím slzičku pri Najkrajšej hviezdičke z celého nebíčka, lebo v nich vyvolám spomienku. Tie texty sú totiž o niečom,“ dodala Oňová, ktorá tak namiesto svokrovských rád bude radšej rozdávať radosť seniorom.