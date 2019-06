Ožratá Marina zobrala svoje bábätko do nočného klubu: Krutý nález ráno na posteli

Matka, ktorá zobrala svoje štvortýždenné dieťa do nočného klubu a potom na ňom opitá zaspala pôjde do väzenia na dva roky.

Marina Tilby (26) niekoľkokrát vyhodila malé dieťa do vzduchu, počas noci v klube, v ktorom bola aj so svojou sestrou. Incident sa odohral v západnom Walese, píše portál Dailymail. Neskôr svojho syna Dariana odviedla do karavanu s dvoma mužmi, ktorých v tú noc stretla.

Dieťa našli vedľa nej v bezvedomí a s krvou v ústach 31. marca 2017. Našla ich sestra Mariny, ktorá vošla do izby a našla ju ležať na dieťati, ktoré spod sestry vytiahla, pričom si všimla krv, vytekajúcu z nosa dieťaťa.

Marina bola natoľko opitá, že ju nedokázala jej sestra zobudiť, a tak zobrala dieťa do nemocnice, kde neskôr zomrelo na zástavu srdca. Lekárske vyšetrenia nedokázali určiť, že ležanie odsúdenej dopomohlo k úmrtiu dieťaťa. Obvinili ju však zo zanedbania starostlivosti o dieťa.