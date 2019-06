Nekonečný zápas o finále Roland Garros: Thiem zdolal Djokoviča po ťažkom boji

Španiel Rafael Nadal a Rakúšan Dominic Thiem sa rovnako ako pred rokom pobijú o titul vo finále dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži.

Zatiaľ čo Nadal v piatok v súboji hrajúcich legiend bez väčších ťažkostí zdolal Rogera Federera 6:3, 6:4, 6:2, Thiem musel o postup do finále bojovať so Srbom Novakom Djokovičom dva dni a päť setov. Turnajová štvorka napokon zdolala svetovú jednotku za 4:13 h 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5. Thiem premenil tretí mečbal víťazným úderom z forhendu.

"Môj prvý päťsetový zápas na Roland Garros a hneď taký krásny koniec. Bol som v semifinále možno s troma najlepšími hráčmi všetkých čias a jedného som už zdolal. Veľmi si to vážim. Bol to vyčerpávajúci zápas, tie dažďové prestávky boli náročné, ale po premenenom mečbale je potom všetko pekné," uviedol Dominic Thiem v prvom interview ešte na kurte. "Vlani to bola pre mňa proti Rafovi veľká skúsenosť, aj teraz bude vysoký favorit. To všetci vedia. Ja sa pokúsim vydať zo seba to najlepšie," dodal Thiem.

Thiem zastavil Djokoviča na ceste za tzv. nepravým Grand Slalom, čiže víťazstvami na všetkých štyroch turnajoch "veľkej štvorky", ale nie v jednom kalendárnom roku. Djokovič vlani ovládol Wimbledon, US Open a v tomto roku aj Australian Open, no na Roland Garros už svoje snaženie nedotiahol do víťazného konca. Dvadsaťpäťročný Thiem ukončil 32-ročnému Djokovičovu sériu 26 víťazných zápasov na grandslamovej úrovni. Trvala od 1. kola minuloročného Wimbledonu.

Thiem zabojuje proti Nadalovi o prvý grandslamový titul v kariére, kým Španiel o osemnásty, z toho dvanásty na obľúbenej antuke vo francúzskej metropole. Vo vzájomnej bilancii vedie Nadal 8:4, na antuke 7:4. Práve Thiem je jedným z dvoch tenistov, ktorí zdolali kráľa najpomalšieho povrchu minimálne štyrikrát. Druhým je Djokovič (7x).

V piatok mali tenisti na dvorcoch Rolanda Garrosa náročné podmienky. Koncentráciu na zápasy im strpčovali dážď, chlad a vietor. Súboj Djokoviča s Thiemom už druhýkrát prerušili za stavu 2:6, 6:3, 1:3 z pohľadu Srba. Centrálny kurt na dvorci Philippa Chatriera vtedy prikryli oranžovou plachtou a pokračovalo sa až v sobotu napoludnie. V dohrávke sa hral tenis s vysokou intenzitou a pestrou škálou úderov na oboch stranách. Rakúšan viedol 3:1 aj 4:2, ale Srb dorovnal na 4:4. Thiem napokon lepšie zvládol koncovku tretieho setu, keď pri podaní Djokoviča využil štvrtý setbal.

Vo štvrtom sete šiel do brejku ako prvý srbský tenista /4:2/, ale jeho rakúsky súper otočil na 4:5. Za stavu 5:5 však Thiem po piaty raz v stretnutí prišiel o svoje podanie a Djokovič vzápätí dopodával na 7:5. V piatom sete si mladší z oboch semifinalistov utvoril náskok 4:1, ale potom znovu začal úradovať dážď. Po vyše hodinovej prestávke mal Thiem po chybnom rozhodnutí empajrového rozhodcu (ukázal dobrú loptičku namiesto ´outu´ z rakety Rakúšana) výhodu brejkbalu na 5:1, ale Djokovič sa z nepríjemnosti "vyhrabal" a znížil na 2:4. Nasledovali dva brejky za sebou a za stavu 5:3 si Thiem pri svojom podaní vypracoval prvé dva mečbaly. Neudržal si však nervy a "nevynútene" pokazil v oboch prípadoch. Djokovič využil "momentum" a vyrovnal na 5:5. Lenže Thiem potom výborne odpodával v dvanástom geme skúsenejšieho súpera konečne zlomil. Premenil v poradí tretí mečbal a po roku vo finále opäť vyzve Nadala.

Dvojhra mužov - semifinále:

Dominic Thiem (Rak.-4) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5