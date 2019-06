Nedostavaná ruina nemocnice Rázsochy straší už desaťročia: Zarážajúce slová hlavného architekta

Už niet cesty späť. V polovici mája padlo definitívne rozhodnutie – chátrajúcu budovu nemocnice na bratislavských Rázsochách po dlhých desaťročiach zrovnajú so zemou.

Po nekonečných ťahaniciach je tak osud nemocnice, ktorá mala byť svojho času najväčšou a najmodernejšou na Slovensku, definitívne spečatený. Hlavný architekt a otec celého projektu Jindřich Martin (79) je presvedčený, že záchrana nemocnice by štát vyšla lacnejšie ako postavenie novej.

Keď Jindřich Martin vyhral súťaž na projektovanie nemocnice na Rázsochách, bol ešte len tridsiatnik. „Vtedy nám hovorili, ako je dobre, že sme mladí, lebo budeme môcť sledovať celú výstavbu až do konca,“ rozpráva rezignovane o svojom životnom projekte, ktorý o pár mesiacov zmizne z povrchu zemského. Podľa posudku z februára minulého roka, ktorý si dal vyhotoviť, nie sú základy nedostavanej nemocnice ani zďaleka v takom zlom stave, ako sa roky verejne prezentuje.

„Keby sa asanovali obvodové panely a urobilo sa nové dispozičné riešenie, búrať sa nemuselo. Stavať sa začalo v roku 1987 a o 11 rokov neskôr sme robili zmenu dispozície stavby podľa nových požiadaviek. V roku 2002 to však celé zastavili a odvtedy to chátra, aj keď nosný skelet je stále v poriadku.“ Architekt tvrdí, že nebol prizvaný do žiadnej diskusie o budúcnosti nemocnice. „Nebola vôľa, aby so mnou niekto diskutoval, bol som privolaný na ministerstvo zdravotníctva až po tom, ako už bolo o všetkom rozhodnuté,“ vraví sklamane.

Krkolomný termín

S tým, že projekt, ktorému zasvätil polovicu svojho života, zrovnajú so zemou, sa už zmieril. „Najviac ma hnevá, keď všade hovoria, že ide o skelet a pritom je to de facto hrubá stavba, všetci o tom hovoria bez toho, aby sa tam skutočne boli pozrieť,“ vysvetľuje architekt. Vzápätí vymenuje všetko, čo na stavbe už bolo zrealizované.

„Bola tam namontovaná vzduchotechnika, vodovod, kanalizácia, priečky aj drevohliníkové okná, na jednej stene dokonca obvodový plášť,“ vyratúva s tým, že po roku 2002 sa väčšina vybavenia rozkradla. „Strážia to tam dvaja starší páni so psami, ale ten plot je zváľaný a prístup tam mal hocikto. Steny pokreslili sprejeri,“ opisuje žalostný stav stavby Martin.

Napriek veľkému sklamaniu z prístupu politikov k jeho celoživotnému dielu verí, že sa zámer postaviť nemocnicu podarí dotiahnuť do úspešného konca. „Ten pozemok je krásne oslnený a obkolesený lesoparkom, je to fantastické miesto pre univerzitnú nemocnicu,“ dodáva Martin, ktorý si myslí, že v inom európskom štáte by niečo podobné nedopustili.

Za milióny utopené v rozostavanej nemocnici sa podľa neho mohla už dávno nemocnica dostavať. Rok 2024 na odovzdanie do prevádzky však vidí otec Rázsoch ako krkolomný termín. „Už to búranie bude náročné, keďže sú tam 1,5 metra hrubé základové dosky a vysokopriemerové pilóty, ale každopádne držím palce,“ uzatvára.

Koľko nás to bude stáť

- demolácia stavby – 17,5 milióna €

- nová projektová dokumentácia – 17,5 milióna €

- výstavba novej nemocnice – 260 miliónov €

SPOLU: 295 miliónov €

Stará nemocnica

Termín začatia: jún 1987

Prvý termín ukončenia: 1993

Zastavenie stavby: 2002

Obstavaný priestor: 501 000 m2

Doterajšie náklady na údržbu: 65 mil. €



Nová nemocnica

Plánovaný začiatok stavby: 2021

Predpokladané ukončenie: 2024