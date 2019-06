Skvelá správa pre slovenský bejzbal: Adam Macko mieri do zámorskej MLB

Renomovaný magazín Baseball America tvrdil, že to bude desiate kolo, no nakoniec si klub najprestížnejšej bejzbalovej súťaže na svete MLB vybral Slováka Adama Macka (18) už v siedmom kole!

Z celkového 216. miesta si rodáka z Bratislavy, ktorý od jedenástich rokov žije s rodičmi v Kanade, vybrala organizácia Seattle Mariners. Ľavoruký nadhadzovač, ktorý je v kádri Slovenska na blížiace sa ME B-kategórie v Bratislave a Trnave (1. - 6. júla), s bejzbalom začal ešte na Slovensku v BK Apollo Bratislava.

„Je to naozaj skvelá správa pre slovenský bejzbal,“ vyhlásil František Bunta, generálny sekretár Slovenskej baseballovej federácie a hneď si aj povzdychol: „Je v nominácii na ME, ale teraz nevieme, či nám ho organizácia uvoľní a či budeme schopní zaplatiť poistku...“ Adam by mal byť ťahúňom reprezentácie, v ktorej by sa mal objaviť aj prvý Slovák s profesionálnou zmluvou s tímom MLB Jakub Ižold.