Dotlačia Šatana na šéfa zväzu? On je tá správna voľba, tvrdí Kohút

Odchádza so vztýčenou hlavou! Tri roky zastával funkciu prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút (48), ale do ďalších volieb, ktoré sa konajú koncom júna, sa už nechystá kandidovať na ďalšie obdobie.

Svoje žezlo by rád odovzdal generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi (44). Tvrdí, že to je momentálne najsprávnejší adept na uvoľnenú šéfovskú stoličku v našom hokeji!

Kohút zasadol do prezidentskej stoličky pred tromi rokmi, keď v našom hokeji bola horúca atmosféra poznačená bojkotom, a dokonca na šampionáte 2017 v Kolíne sme takmer vypadli do B-kategórie. „Nič neľutujem počas trojročného pôsobenia. Prišiel som do tejto funkcie preto, lebo som chcel urobiť poriadok. Myslím si, že slovenský hokej je momentálne v dobrej kondícii, a to aj po finančnej stránke.

Navyše opäť dokážeme súperiť s najlepšími krajinami sveta, čo je pozitívne, a zorganizovali sme aj jedny z najlepších šampionátov za posledné roky. Veľa vecí je rozrobených a idú dobrou cestou. Tá misia, do ktorej som sa pustil, je na konci a nastal čas, aby hokejové hnutie samo prevzalo zodpovednosť a pokračovalo v stúpajúcom trende,“ vyjadril sa Kohút, ktorý následne vyhlásil, že počas volebného kongresu 26. júna sa už nebude uchádzať o opätovné zvolenie do funkcie prezidenta.

„Nie, v tejto funkcii končím, rozhodol som sa tak už dávnejšie. Rád by som v mojej pozícii videl človeka, ktorého si vážim po všetkých stránkach a mal som tú česť ho za posledné dva roky lepšie spoznať. Je to čestný, inteligentý človek, veľký odborník, ktorý stojí nohami pevne na zemi. Ide o Miroslava Šatana. On je tá správna voľba, aby prevzal po mne žezlo a verím, že sa rozhodne ísť kandidovať,“ reagoval Kohút. „Ak by sa stal Šatan novým prezidentom, tak veľmi rád s ním budem spolupracovať, ak bude o moje služby záujem,“ dodal Kohút.

Rozhodne sa cez víkend

Aktuálne ešte stále generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan sa zatiaľ oficiálne nevyjadril, či sa bude uchádzať o pozíciu prezidenta zväzu. Do utorka 11. júna musí podať záväznú prihlášku. „Rozhodnem sa cez víkend a potom sa ku kandidatúre na šéfa zväzu vyjadrím,“ reagoval Šatan.