Módne Oscary sú rozdané: Bývalé herečky Olsenové opäť nesklamali!

Už piata a zjavne nie posledná cena za posledných sedem rokov!

V pondelok sa v New Yorku udeľovali prestížne ceny CFDA, ktoré udeľuje rada módnych návrhárov Ameriky. Nemohli tam chýbať najvýznamnejšie osobnosti módy a show businessu. Sestry Olsenové sa za svoju dlhú kariéru stali neodmysliteľnou súčasťou oboch oblastí a svoju tvrdú prácu potvrdili výhrou.

Mary-Kate a Ashley Olsenové zvykli byť známe po celom svete nielen vďaka ich filmom určeným pre deti a dospievajúcich, ale aj marketingovými produktami, ktorých boli tvárou. Na televíznych obrazovkách sa objavovali už od deviatich mesiacov. Ich tím vytvorila spoločnosť Dualstar, ktorých výrobky išli na dračku! Od svojich osemnástich rokov vlastníctvo tejto firmy prevzali a stali sa jednými z najbohatších teenagerov na svete.

Krátko po nástupe na vysokú školu v New Yorku rozbehli módnu značku The Row, odvtedy sa stránili pozornosti médií. Ich oblečenie stojí tisíce eur a je určené pre vyššiu vrstvu žien v strednom veku. Napriek tomu, sa im od začiatku darilo a dokázali vypredať aj batohy za 55 000 dolárov (takmer 49 000 eur). V súčasnosti navrhujú aj pre mužov.

V súčasnosti sú rešpektované v módnom priemysle a kvalita oblečenia sa odráža v mnohých oceneniach, ktoré im boli za posledné roky udelené. Tento rok získali ocenenie Accessory Designer of the Year (Návrhár roka v oblasti doplnkov) za svoju značku The Row.

Na oceňovaní nemohli chýbať aj známe tváre ako úspešná modelka Gigi Hadid, herečka a modelka Emily Ratajkowski, česká modelka Karolína Kurková alebo herečka Jennifer Lopez, ktorá si odniesla cenu Módna Ikona.