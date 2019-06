Brazília pred Copa América v obrovskej forme: Duo Neymar a Jesus predviedlo nádhernú súhru

Juhoamerický šampionát známy ako Copa América bude tento rok v Brazílii. Začne sa už o desať dní a domáci výber začína ukazovať svoju silu.

CopaAmérica na domácej pôde bude pre "kanárikov" určite skvelou motiváciou. Brazília je krajinou futbalu a tamojší fanúšikovia ho jednoducho milujú.

Národný futbalový tím je nabitý hviezdami, ktoré sa ukazujú v skvelej forme už aj počas tréningov. Útočná sila je enormná, no najväčšia pozornosť padá na duo Neymar a Gabriel Jesus. Práve táto dvojica ukázala na tréningu nádherný gól.

Neymar na seba naviazal obranu, pred bránu poslal prízemný prudký center, ktorý Gabriel Jesus zakončil naozaj efektne. Vo výskoku a pätičkou nedal gólmanovi najmenšiu šancu.

Brazília patrí k favoritom turnaja, no ostatné mužstvá jej to určite nebudú zľahčovať. Turnaj vypukne už 14. júna a potrvá až do 7. júla.