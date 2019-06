Trumpovci dorazili do Buckinghamského paláca: Pozrite, ako sa nahodila prvá dáma USA

Americký prezident Donald Trump sa v pondelok stretol s kráľovnou Alžbetou II. počas svojej trojdňovej návštevy Veľkej Británie, ktorá má za cieľ posilnenie vzťahov medzi týmito dvoma krajinami.

Trump s manželkou Melanie leteli do Buckinghamského paláca helikoptérou Marine One priamo po pristátí na londýnskom letisku Stansted. Na trávniku Buckinghamského paláca ich privítali princ Charles s manželkou Camillou, nasledovala paľba z diel a privítanie sa s kráľovnou.

V paláci si spolu s kráľovnou pozreli Kráľovskú zbierku, jednu z najväčších zbierok umenia na svete. Z Buckinghamského paláca sa americký prezident spolu s prvou dámou presunuli do Westminsterského opátstva, kde za doprovodu princa Andrewa a duchovných položili veniec k hrobu neznámeho britského vojaka. Trumpa ešte čaká čaj s princom z Walesu a vojvodkyňou z Cornwallu či štátny banket v Buckinghamskom paláci, ktorý usporiadala kráľovná. Zúčastnia sa na ňom napríklad aj vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgeu či prominentní Američania žijúci vo Veľkej Británii.

V utorok sa Trump stretne na obchodných raňajkách s britskou premiérkou Theresou Mayovou v Paláci svätého Jakuba, na ktorých sa podľa všetkého zúčastnia viacerí poprední podnikatelia. Následne sa prezident a predsedníčka vlády presunú do jej sídla na Downing Street, kde sa uskutočnia ďalšie rokovania. Trump by sa mal podľa spravodajskej stanice BBC s Mayovou rozprávať o klimatických zmenách či čínskej technologickej firme Huawei.

V stredu Trump vycestuje do Portsmouthu, kde si pripomenie 75. výročie vylodenia v Normandii. Následne odletí do Shannonu v Írskej republike, kde sa stretne s tamojším premiérom Leom Varadkarom. Potom prezident odíde do svojho golfového klubu v Doonbegu.

Krátko pred pristátím Trump rozvíril vlny, keď na Twitteri skritizoval londýnskeho starostu Sadiqa Khana, s ktorým sa už viackrát v minulosti dostal do potýčky. Khan sa totiž vyjadril, že by Spojené kráľovstvo nemalo pre Trumpa „prichystať slávnosť“, na čo americký prezident reagoval, že je to „chladný chudák“. Počas Trumpovej návštevy sú v Spojenom kráľovstve naplánované viaceré protesty. Tie by sa mali konať v Londýne, Manchestri, Belfaste či Birminghame.