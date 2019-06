Z milovníka žúrov sa stal záchranca planéty: Žilinčan Marián nechal kariéru, teraz zbiera odpad v exotike!

Radikálna zmena, ktorú neľutuje. Žilinčana Mariána Lemeša (36) si pamätajú milovníci žúrov ako producenta, ktorý za 12 rokov rozbehol niekoľko projektov a klubov. Pred pár rokmi zavítal na exotické Bali, ktoré mu obrátilo život hore nohami.

Dnes žije na striedačku pol roka doma a ďalších šesť mesiacov 11 000 kilometrov ďaleko od domova, kde nelení a čistí oceán ako i ostrovné pláže od plastového odpadu. A chudobným Indonézanom pomáha pochopiť, ako sa majú starať o to, aby ich krajina ostala rajom, a nie zberným smetiskom.

Marián (36) exotiku navštívil najskôr za účelom relaxu a meditácie pred troma rokmi v Thajsku. O rok nato prišiel na ostrov bohov – na Bali, a práve táto exotika sa pre neho stala láskou na prvý pohľad a medzičasom tu bol už 4-krát. „Slnko je tu doma celý rok, ľudia tu majú otvorené mysle a ženy sú exotické ako z rozprávok,“ pochvaľuje si.

Opustiť rozbehnutú kariéru, ku ktorej patril aj nočný život, nebolo ľahké, svoje rozhodnutie ale neľutuje. Ázia mu okrem nádhernej prírody však ponúkla aj témy, nad ktorými bolo treba porozmýšľať. Do reality ho vrátilo najmä neuveriteľné množstvo odpadu, ktoré videl v zátokách Indického oceánu. A rozhodol sa, že je najvyšší čas ostrovanom pomôcť.

Čistia počas šnorchlovania

Najskôr sa však rozhodol začať s ekologickým správaním u seba. „Štartovalo to u mňa maličkosťami, ako je zastavenie tečúcej vody pri umývaní zubov, odmietnutím plastových tašiek a slamiek alebo upratovaním okolia,“ opisuje eko začiatky mladý Žilinčan. Potom to už nabralo rýchly spád. Keďže je momentálne slobodný, zostal na Bali pol roka a ekológia sa stala jeho srdcovkou. Všetky náklady na čistenie od plastov spolu so svojou partiou si uhrádza sám.

More od fliaš a rôznych obalov dokonca dávajú do poriadku aj počas šnorchlovania. „Je to ako zbierať huby na Slovensku,“ vraví. Zároveň navštevujú podobne zmýšľajúcich ľudí a organizácie a nakrúcajú s nimi dokumenty. Zmenu sa snažia dosiahnuť aj bio výrobkami. „Hľadáme vhodných dodávateľov a partnerov prírodných výrobkov, ktoré skôr či neskôr nahradia plasty. Začali sme bambusovými slamkami, ktoré už dovážame nielen pre krajiny EÚ,“ dodáva Marián.