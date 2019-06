Obnova zhoreného hradu sa predražuje: Krásna Hôrka zhltne štyrikrát viac, ako sa plánovalo

Stále ju odkladajú! Rekonštrukciu požiarom zničenej Krásnej Hôrky najprv odložili o pol roka, potom o päť rokov a nakoniec ju nestihnú ani na smutné desiate výročie nešťastia!

Ľudia by opravený historický skvost v Krásnohorskom Podhradí (okr. Rožňava) mohli obdivovať napokon až v roku 2023. Dôvodom sú stále sa zvyšujúce náklady. Najprv počítali len s 8-miliónovou investíciou, lenže ministerstvo kultúry napokon predložilo návrh na takmer 35 miliónov eur.

Návrh na zabezpečenie komplexnej revitalizácie pamiatky predstavila ministerka kultúry Ľubica Lašáková. Ozrejmila, že náklady vo výške 34,9 milióna eur sú rozdelené na niekoľko etáp počas nasledujúcich rokov rekonštrukcie. Hrad majú podľa ministerky opraviť tak, aby vyzeral ako na začiatku 20. storočia. 2012: Následky po obrovskom požiari zanechali pamiatku v zdevastovanom stave.

Cieľom opravy nie je iba dosiahnutie stavu pred požiarom z roku 2012, ale aj odstránenie nevhodných úprav z posledných desaťročí. Viktor Jasaň, bývalý generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM), pod ktorého spadá aj Krásna Hôrka, však zostal rozčarovaný: „Je to zlý signál smerom k hradu i kultúre!“

Práce sa výrazne pozdržali, z čoho zostali všetci rozčarovaní. „V rokoch 2019 – 2020 mala byť Krásna Hôrka pred dokončením, a to hovorím o celej revitalizácii hradu podľa návrhu,“ uviedol Jasaň, ktorý dodal, že stále ešte treba vypracovať projekt, uskutočniť výberové konanie na zhotoviteľa, a preto je rok 2021 nereálny.

Navyše ako problém vníma aj extrémny nárast nákladov. „Už pri pôvodnej obnove sa počítalo s novými technológiami a inštaláciami a nárast nákladov považujem za absolútne neprijateľný. SNM predsa disponuje odhadom nákladov revitalizácie hradu, pričom suma neprekročila 15 miliónov eur. Kde nabrali až 35, to je záhadné, ba až diletantské. Ako prišli k tejto cifre, keď ešte nemajú ani návrh?“ pýta sa Jasaň, ktorý je z postupu ministerstva sklamaný.

Viktor Jasaň, bývalý riaditeľ Slovenského národného múzea

– Ak by štát do kultúry investoval spomínaných 35 miliónov eur, dala by sa urobiť veľmi pekne nielen Krásna Hôrka, ale aj obnoviť sídelná budova SNM v Martine či Múzeum Ľ. Štúra v Modre a rozumne investovať do Spišského hradu.