Muž išiel prvýkrát k frajerke domov, pred dverami došlo k drsnému odhaleniu: To s kým mal sex?!

Keď používate internetové zoznamky v malom meste, môže sa vám to pekne vrátiť.

Možno máte spoločných známych, alebo sa vaši bývalí dajú dokopy. To nie je prípad muža, ktorý na Reddite uverejnil svoj celkom jedinečný problém.Pred pár mesiacmi sa stretli v jednom z barov a začali sa rozprávať, neskôr sa stretli znova a strávil u nej noc. Všimol si, že je trochu staršia, no potom ju už nevidel a nakoniec na to zabudol. Na zoznamke Tinder si neskôr našiel 19-ročné dievča, s ktorým si rozumel. Išlo to dobre a po pár stretnutiach ho pozvala k sebe domov.

Tu sa začali problémy. „Kráčal som ulicou a uvedomil si, že tu som už raz bol,“ popisuje muž. Keď zastala pred rovnakými dvermi, nevedel čo robiť. „Musel som jej povedať pravdu.“ Pár sa dohodol, že sa už nemôžu stretávať, no dievča zachovalo chladnú hlavu a nezačalo naňho útočiť. „Je to smutné, pretože som ju mal fakt rád a to sa mi nestáva často,“ vyjadruje sa muž. Internetová komunita ho aj napriek tomu podporila, hlavne za to, že povedal pravdu. „Rešpekt za to, že si jej to povedal, ale je mi ľúto tvojho nešťastia,“ napísal do komentáru uživateľ Redditu.