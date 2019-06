Trump si pred návštevou rypol do Britov: Lepší tvrdý brexit ako zlá zmluva

Americký prezident Donald Trump (72) by mal byť oddnes na trojdňovej návšteve vo Veľkej Británii.

Pre viaceré médiá sa pred cestou vyjadril k otázkam odchodu tejto krajiny z Európskej únie. Radí im radšej tvrdý brexit bez dohody ako zlé podmienky v zmluve. Tradične sa netají ani svojimi názormi na konkrétnych politikov.

Šéf Bieleho domu znovu dokázal, že diplomatické vyjadrovanie nepatrí k jeho silným stránkam. Dnes by mal pricestovať na trojdňovú návštevu do Veľkej Británie. Už v prvý deň ho čaká bohatý program, obed s kráľovnou a štátny banket. Ešte pred cestou však svojimi výrokmi vyvolal u mnohých pobúrenie.

V rozhovore pre The Sunday Times odporúča Spojenému kráľovstvu radšej opustiť Európsku úniu bez dohody ako s rozvodovou zmluvou, v ktorej nebude to, čo požaduje. Za veľmi bystrého človeka zase označil hlavného euroskeptika Nigela Faragea a v novinách The Sunday Times povedal, že by sa mal zapojiť do rozhovorov s Európskou úniou.

Už predtým podporil bývalého ministra Borisa Johnsona za nástupcu premiérky Theresy Mayovej, na čo reagoval šéf labouristov Jeremy Corbyn a obvinil Trumpa z neprijateľného zasahovania do britskej politiky. Podľa nášho rezortu zahraničia v prípade, že Spojené kráľovstvo neschváli dohodu o vystúpení ani nepožiada o predĺženie členstva v EÚ, nastane 31. októbra 2019 odchod bez dohody. Slovensko, ako aj iné krajiny sú pripravené aj na takúto možnosť.