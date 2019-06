Túto novinku si zamiluje každý zaneprázdnený rodič z Bratislavy: Sociálna sieť namiesto nemocnice?

O tom, že ísť do nemocnice je stresujúce nielen pre dieťa ale aj rodiča vedia aj lekári. Národný ústav detských chorôb ako prvý na Slovensku spúšťa nový typ komunikácie. Cez sociálnu sieť budú pravidelne prinášať nielen bežné informácie o chode ich zariadenia ale aj rôzne náučné videá či rozhovory s odborníkmi. Novinkou bude aj pravidelná online diskusia s riaditeľom.

Vstup do nemocnice je negatívny faktor nielen pre malého pacienta. Národný ústav detských chorôb preto spúšťa nový typ komunikácie, ktorou chce pomôcť zmierniť tieto pre rodinu ťažké situácie. „Každé jedno dieťa, každý jeden detský pacient, je pre nás najvyššia priorita. Pre našich pacientov ale chceme viac. To, že poskytujeme špičkovú zdravotnú starostlivosť, berieme ako samozrejmosť, ale vieme urobiť oveľa viac. A vy, rodičia, a najmä vaše deti, si to zaslúžite,“ vysvetlil novinku generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Ladislav Kužela.

Ako doplnil rodičom chcú na svojich sociálnych sieťach prinášať relevantné a najmä odborné informácie, ktoré sa týkajú zdravia ich detí. Najnovšie video, zverejnené v sobotu, ukazuje ako to funguje na urgentnom príjme. Aj to, ako má rodič postupovať aby prijatie a ošetrenie bolo čo najrýchlejšie a najmenej stresujúce.



Čo nájdete na stránke

Rôzne edukačné články a videá

Odborné informácie

Video pomôcky pre deti

Rozhovory s odborníkmi ústavu

Hodina s riaditeľom

– riaditeľ Národného ústavu detských chorôb bude

pravidelne komunikovať cez stránku na sociálnej

sieti

– Začne už v pondelok, 3. júna o 10. 00 hod

– Počas hodiny zodpovie pripomienky a otázky rodičov.

– Túto formu by si ústav chcel zachovať ako pravidelnú

online hodinku s riaditeľom.

– Rodičia môžu posielať svoje pripomienky cez túto

formu komunikácie.