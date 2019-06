Salah objavil čaro systému VAR: Už teraz ho mám rád

Anglický titul po 29-ročnom čakaní a veľkom boji s Manchestrom City napokon nezískali, všetko si však vynahradili v prestížnej Lige majstrov.

Futbalisti Liverpoolu štrnásť rokov od pamätného finálového obratu proti AC Miláno, keď senzačne dokázali zmazať manko 0:3, opäť vystúpili na klubový trón európskeho futbalu po tom, ako v sobotnom finále v Madride zdolali britského soka Tottenham Hotspur 2:0.

Tón zápasu udali už úvodné okamihy stretnutia. V 24. sekunde po ruke Moussu Sissoka v šestnástke nariadil hlavný rozhodca Damir Skomina po konzultácii s videorozhodcom jedenástku, ktorú premenil egyptský útočník Mohamed Salah. Taktickou prešpikovaný a dlho nezáživný futbal bez šancí vyhovoval "The Reds", súpera si bezpečne držali na dištanc a v prvom polčase ho nepustili k priamej strele na bránu. Spurs zahrozili až v závere stretnutia šancou striedajúceho Lucasa Mouru a po priamom kope Christiana Eriksena, ale Alisson Becker podržal svoj tím a v 87. minúte zahrmelo na opačnej strane ihriska, keď o výhre Liverpoolu rozhodol krížnou strelou Divock Origi.

"Každý je teraz šťastný. Som rád, že som hral v druhom finále za sebou a konečne som odohral 90 minút. Každý z nás dnes vydal zo seba to najlepšie. Neboli tu skvelé individuálne výkony, ale hrali sme ako jeden tím. Každý jeho člen bol neuveriteľný. Od budúcej sezóny budeme mať VAR, ja už ho mám teraz rád. Kariére som obetoval veľa, prišiel som z dediny do Káhiry a je neuveriteľné, čo som ako Egypťan dokázal," vyhlásil Salah. Vlani jeho tím záverečnú prekážku v Lige majstrov nezvládol, s Realom Madrid prehral 1:3.

Origi pomohol dvoma gólmi k domácemu semifinálovému obratu proti FC Barcelona, jeho finálový zásah definitívne upokojil mužstvo Liverpoolu. "Každý hráč vydal zo seba maximum. Sú to neopísateľné pocity šťastia. Možno to nebol futbal, na akí sú fanúšikovia v našom podaní zvyknutí, ale treba brať do úvahy, že to bolo finále a to je vždy špecifické. Hralo sa na jeden zápas, každé zaváhanie mohlo byť osudné. Navyše sa stretli tímy, ktoré sa z Premier League veľmi dobre navzájom poznajú, museli sme byť opatrní," poznamenal Origi. Kormidelník Liverpoolu Jürgen Klopp sa zbavil nálepky finálového smoliara, keď od triumfu v Pohári DFB s Borussiou Dortmund nad Bayernom Mníchov prehral vo všetkých ďalších finále - LM 2013 s Bayernom 1:2, Pohári DFB 2014 a 2015 s Bayernom 0:2 pp a VfL Wolfsburg 1:3, anglickom Ligovom pohári 2016 s Manchestrom City po rozstrele, Európskej lige UEFA 2016 so Sevillou 1:3 a pred rokom v LM s Realom 1:3.

"Hráči ukázali bojovného ducha. Tento tím išiel nadoraz aj bez benzínu v nádrži," nadchýnal sa nemecký kouč, ktorý vyzdvihol výkon brankára Alissona Beckera. "V rozhodujúcich zápasoch je nesmierne dôležité, aby vás podržal brankár. A to bol dnes náš prípad. Súper síce nemal vyložené šance, ale musel byť neustále koncentrovaný. Pri strelách Mouru a Eriksena potvrdil, že je extratrieda."

Kloppov kolega Mauricio Pochettino si na prvú trénerskú trofej musí počkať. Jeho tím prehral s Liverpoolom aj tretíkrát v ročníku 2018/2019, predtým v lige dvakrát podľahol 1:2. "Priebeh stretnutia ovplyvnil rýchly gól. Vstupovať do finále s jednogólovým mankom nie je nič príjemné, uškodilo nám to a narušilo náš herný koncept. Je to bolestivá prehra, ktorú zmierňuje pocit hrdosti na tento tím. Dostať sa až do finále a vojsť týmto počinom do klubových dejín je fantastický úspech. Verím, že je to len začiatok úspešnej éry tohto klubu," povedal Pochettino, ktorý viedol "kohútov" v druhom finále. V tom prvom v roku 2015 ako začínajúci tréner Spurs prehral v záverečnom súboji o Ligový pohár s Chelsea Londýn 0:2.

Podľa brankára Tottenhamu Huga Llorisa začali jeho spoluhráči hroziť v ofenzíve príliš neskoro. "Trvalo nám dlho, kým sme sa spamätali z gólu. V prvom polčase nám súper smerom dopredu nič nedovolil. Až po zmene strán sa viac stiahol a my sme vycítili šancu, ale ozajstných príležitostí bolo málo. Išli sme málo v ústrety gólu, boli sme dosť zakríknutí," priznal sebakriticky kapitán minuloročných majstrov sveta.