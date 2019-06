Stále sa nevie, kde je momentálne expremiér Fico: Kto ho teraz zastupuje a šéfuje Smeru?

Podľa informácií denníka Pravda mal byť bývalý premiér Robert Fico v Izraeli a konzultovať s miestnymi lekármi svoje zdravotné problémy. Jeden z čelných predstaviteľov strany to však poprel a uviedol, že je len na súkromnej ceste.

Oficiálne zložky sa k tomu, kde sa momentálne nachádza expremiér, nevyjadrujú. Kto v takomto prípade vedie stále najsilnejšiu politickú stranu u nás? A má bývalý premiér nárok na ochranku aj v zahraničí?

Predseda strany Smer-SD doteraz nereagoval na výzvu časti členov z východného Slovenska k tomu, že by mal odstúpiť. Denník Pravda prišiel s informáciou, že by mal byť v Izraeli a s lekármi konzultovať svoje zdravotné problémy. V roku 2016 totiž absolvoval operáciu a odvtedy sa opakovane objavujú informácie o jeho zdravotných problémoch. Toto však žiadny zástupca strany, rezortu vnútra či zahraničia ani ďalších inštitúcií zatiaľ nepotvrdil. Podpredseda strany Smer-SD to v rozhlasovej relácii Sobotné dialógy poprel. „Správa o tom, že Robert Fico je v Izraeli, kde sa mal zveriť do rúk tamojších doktorov, sa nezakladá na pravde. Je na súkromnej ceste,” vyhlásil podpredseda Juraj Blanár v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Či už je predseda Smeru v zahraničí zo zdravotných dôvodov, alebo tam obdivuje pamiatky, nie je tu. Kto ho však zastupuje a riadi Smer? Strana má šiestich podpredsedov, ale na rozdiel napríklad od národniarov nemá funkciu prvého podpredsedu. „Nemáme prvého podpredsedu, máme podpredsedov a z hľadiska funkčného myslím, že najvyššie funkčne postavený podpredseda je pán premiér,“ uviedol poslanec Smeru-SD Ľubomír Petrák. To, či o tom hovoria aj nejaké oficiálne postupy, sme sa zo strany nedozvedeli. „Napríklad v minulosti v KDH, keď odchádzal predseda, vždy určil jednoznačne - tento ma zastupuje,“ vysvetlil politológ Ján Baránek. Podľa neho to však v Smere dnes vyzerá, že ju neriadi nik.

Expremiér a ochranka v zahraničí

Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik, bývalý riaditeľ úradu na ochranu ústavných činiteľov Otvoriť galériu Juraj Zábojník Zdroj: anc

- Pri chránených osobách je kategorizácia opatrení a ich rozsahu. Ak je priamo premiér, ako je teraz Pellegrini, tie opatrenia sú recipročné a určite by mal v zahraničí poskytnutú ochranu v plnej réžii. Vzhľadom na to, že pán Fico už nie je premiér, ale má na Slovensku ochranu, môže aj nemusí ju v danej krajine mať. Pokiaľ ministerstvo alebo úrad na ochranu ústavných činiteľov dajú na vedomie, že bývalý predseda vlády ide napríklad do Izraela, izraelská strana môže, ale aj nemusí poskytnúť nejakú ochranu. Určite však nie v štandarde, ako keby bol premiérom. Pokiaľ by si to v terajšej situácii (už nie je premiér) želal, aby s ním do zahraničia išli príslušníci našej ochranky, majú právo cestovať s ním.

Na predsedu sa vždy počkalo

Anton Martvoň, bývalý poslanec Smer-SD, podpredseda Národnej koalície Otvoriť galériu Anton Martvoň Zdroj: anc

- Podpredsedovia si boli v Smere rovní. Mám pocit, že majú v strane inštitút poveriť niekoho vedením. To sa však nestávalo, keď bol náhodou predseda napríklad chorý, vždy sa na neho počkalo. V každom prípade je to monokratický systém, kde sa vytvoril kult okolo Roberta Fica, ako to bolo kedysi okolo Klementa Gottvalda.

Problémy strany Smer-SD

- slabý výsledok ( 15,72 %) v eurovoľbách

- kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič nezískal post a prehral v druhom kole

- zlé výsledky a strata pozícií vo voľbách do VÚC a v komunálnych voľbách

Preferencie klesajú:

január 2019 22,50 %

február 2019 21,20 %

apríl 2019 19,00 % (Zdroj: Focus)