Expremiér Robert Fico odišiel zo Slovenska: Na liečení v Izraeli?!

Zmizol. Predseda Smeru Robert Fico (54) čelí zrejme najťažšiemu týždňu vo svojej politickej histórii.

Ozvali sa desiatky straníkov z východného Slovenska, ktorí požadujú jeho odchod z funkcie a nahradenie Petrom Pellegrinim (43). Fico už od utorka nereaguje aj preto, že odišiel do zahraničia. Pôvodné informácie hovorili o tom, že si užíva dovolenku, no zdá sa, že ho opäť trápi zdravotný stav.

Informácie o problémoch so zdravím expremiéra prenikajú zo Smeru pravidelne. Najnovšie sa dva zdroje vyjadrili pre Pravdu, že Fico je na liečení. „Odletel do Izraela. Zveril sa do rúk tamojším najlepším kardiológom. Potrebuje, aby mu poradili a pomohli s jeho verejne známymi problémami so srdcom,“ povedal zdroj zo Slovenska a potvrdiť to mal ďalší vplyvný človek z Izraela. „Je to pravda a, samozrejme, že o všetkom bol informovaný náš premiér Benjamin Netanjahu. Boli sme pánovi Ficovi maximálne nápomocní,“ tvrdí.

O pohybe svojho predsedu pritom nemajú dlhšie informácie ani vysokopostavení členovia Smeru. Podľa nich sa uzavrel a komunikuje hlavne so svojimi najbližšími ľuďmi. „Stáva sa napríklad častejšie, že nepríde na dohodnuté stretnutia,“ povedal zdroj pre Nový Čas. V stredu minister hospodárstva Peter Žiga potvrdil, že Fico je v zahraničí, ale nešpecifikoval, kde. Hovorca strany informácie o hospitalizácii v Izraeli nevyvrátil ani nepotvrdil.

Problémy má dlhšie

Fico zápasí s ochorením srdca už niekoľko rokov. Hospitalizovaný mal byť istú dobu aj pred pár mesiacmi v špecializovanej nemocnici v Bratislave. Fico to však popieral. Vážne zdravotné problémy šéfa Smeru sa začali ešte v roku 2016, keď prišiel do nemocnice s podozrením na infarkt.

Podľa neoficiálnych informácií ho vtedy museli operovať a zaviesť mu niekoľkonásobný bajpas. Fico následne hovoril, že je v poriadku. Kardiochirurg Viliam Fischer hovorí, že ak Fico je v Izraeli, vybral si dobre. „Nepochybujem o tom, že v Izraeli je špičková kardiológia aj kardiochirurgia,“ povedal.

Expremiér mohol skončiť vo dvoch špičkových nemocničných zariadeniach. Jedným z nich je Sheba, ktorá bola zaradená aj medzi Top 10 najlepších nemocníc na svete. Je to najväčšie zdravotnícke zariadenie v Izraeli a liečia pacientov z celého sveta. Ďalším podobným strediskom je Nemocnica Assuta, ktorá je najväčšie súkromné zariadenie v Izraeli.

Zháňanie Fica začalo tento týždeň po tom, čo sa objavil list východniarskej vetvy straníkov na čele s Monikou Smolkovou. V ňom vyzývala Fica aj jeho dlhoročného spolupracovníka Roberta Kaliňáka, aby sa stiahli z vedúcich pozícií v Smere.

Na čele strany ho má nahradiť premiér Peter Pellegrini, ktorý je teraz len podpredsedom. Ten reagoval zmierlivo, no nevylúčil, že sa nebude o túto pozíciu uchádzať. Oznámil, že sa ide intenzívnejšie venovať straníckej politike.

Zdravotné problémy Fica

2008 - pri futbale si zlomil malíček na ľavej ruke

2009 - akútne ochorenie krčnej chrbtice

2014 - zranená achilovka pri futbale

2016 - skončil v nemocnici, kde podstúpil operáciu srdca a zaviedli mu bajpas

2018 - mal byť hospitalizovaný na oddelení internej medicíny pre problémy so srdcom, podľa hovorcu Smeru Mažgúta išlo len o virózu, ktorú si priniesol z návštevy Kuby