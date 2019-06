Hrôza počas dovolenky v all inclusive rezorte: Zamestnanec hotela kopol ženu do hlavy, to nebolo najhoršie!

Tammy Lawrence-Daley (51) z amerického štátu Delaware sa v januári vybrala s manželom a ďalším párom na dovolenku do Dominikánskej republiky.

Počas druhého večera v all inclusive rezorte Majestic Elegance sa žena rozhodla, že vybehne na pláž odfotiť si mesiac. Manželovi o 22:30 povedala, že bude o päť minút späť. Nevrátila sa však osem hodín. Tammy hovorí, že si pamätá, že ju niekto schmatol zozadu a odvliekol do neďalekej miestnosti pre upratovačov. Pamätá si, že ju útočník opakovane škrtil a upadala do bezvedomia. Po bitke a škrtení ju muž vliekol po schodoch k smetným košom, čo považuje za pokus ukryť jej telo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

,,Kopol ma do hlavy, udrel palicou. A škrtil ma s úmyslom ma zabiť. Zvyšok času som bola v bezvedomí, takže nemám poňatie, čo ďalšie so mnou robil. Nejako som prežila,“ tvrdí blondína v príspevku na sociálnej sieti, z ktorej cituje portál Daily Mail. Jej manžel a kamaráti museli ísť na recepciu trikrát, kým dosiahli, že miestna bezpečnostná služba začala Tammy hľadať. Našli ju na druhý deň ráno a v nemocnici strávila päť dní.

Od útoku prešlo niekoľko mesiacov. ,,Stále sa potýkam s následkami, vrátane poškodenia nervov. Nehovoriac o všetkých nákladoch na zdravotné ošetrenia,“ píše žena. Útočníka nevedela identifikovať, ale pamätá si, že mal uniformu s logom hotela. Reakcia rezortu ju šokovala. ,,Majestic Elegance odmietol prevziať akúkoľvek zodpovednosť, keďže som nevedela identifikovať útočníka, aj keď som videla uniformu ich hotela a napadol ma pred miestnosťou pre údržbu, od ktorej musel mať kľúče,“ nechápe Tammy.

,,Polícia našla stopy na zakrvavenom mope v tej miestnosti, ale v takýchto krajinách to neznamená nič,“ hnevá sa žena, ktorá svoj príbeh zverejnila, aby varovala ostatných. ,,Ten muž ma chcel zabiť, ale nepodarilo sa mu to. Je stále niekde tam vonku, čaká na ďalšiu obeť. Prosím, prosím, nechoďte von samé,“ varuje dovolenkárky.