Ostrý štrajk zamestnancov prešovského dopravného podniku: MHD v meste zabezpečuje 30 vodičov

Vyše 200 zamestnancov Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) sa v Prešove zapojilo do celodenného ostrého štrajku.

Zamestnanci stoja od 4:00 pred bránami dopravného podniku, držia transparenty, majú píšťalky i rapkáče. Do areálu ich ale zamestnávateľ nepustil. „Zamestnávateľ marí náš štrajk tým, že nám zabránil vstúpiť na pracovisko. Štrajk má byť na pracovisku a máme na ňom prerušiť prácu. Nie to, že prídeme pred podnik a zamestnávateľ nás vykáže von,“ informoval predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka. „Miesto výkonu práce vodičov je na linkách MHD na území mesta Prešov. Nevidím dôvod, keď sa rozhodli štrajkovať, aby sme ich púšťali do areálu. To isté platí pre mechanikov a ostatných pracovníkov, keď štrajkujú, nie je dôvod, aby boli na pracovisku,“ reagoval riaditeľ DPMP Peter Janus.



Pre nevpusteniu ľudí na pracovisko nie sú podľa Straku známe ani presné počty štrajkujúcich. Pred podnikom sa ich ale podľa jeho odhadu zhromaždilo do 200. Neskôr príde aj popoludňajšia zmena. „Pod štrajkom je celkovo podpísaných 237 zamestnancov,“ dodal Straka. Dopravný podnik funguje od rána v krízovom režime, dopravu v meste zabezpečuje 30 vodičov. „Vonku máme 17 autobusov a trolejbusov. K dispozícii je 30 vodičov, ktorí sa vystriedajú počas dňa,“ informoval Janus.



Zabezpečené boli štyri školské spoje a premáva aj šesť základných liniek. Ďalších 12 liniek je vo výrazne obmedzenom režime. Interval premávky spojov je predĺžený. Situáciu na cestách od rána monitoruje krízový štáb vytvorený na Mestskom úrade v Prešove. Podľa hovorkyne mesta Evy Peknušiakovej štrajk nespôsobil na cestách zhoršenú situáciu. „V meste nie sú hlásené žiadne výrazné zdržania ani zápchy. Zo strany polície preto nebolo potrebné regulovať dopravu,“ informovala hovorkyňa.



Odborári sú v štrajkovej pohotovosti od začiatku apríla. Ostrý celodenný štrajk na piatok 31. mája, trvajúci od 4:00 do 23:45, ohlásili v pondelok. Pod štrajk je podpísaných 237 zamestnancov spoločnosti. Dôvodom je chýbajúca dohoda o zvýšení mzdových taríf v rámci kolektívnej zmluvy. Doterajšia požiadavka odborárov bola zvýšenie hodinovej sadzby o 0,70 eura od 1. júla a o ďalších 0,30 eura od 1. januára 2020. Deň pred štrajkom odborári zľavili z požiadavky a počas štvrtkového štrajkového výboru odsúhlasili, že im postačí navýšenie sadzby o 0,70 eura od 1. júla. V tomto roku by si toto navýšenie vyžiadalo zvýšenie nákladov o 500-tisíc eur, v budúcom roku o namiesto pôvodných 1,4 milióna eur ďalší milión eur. Tie však musí zagarantovať mesto. Podniková kolektívna zmluva v DPMP, a.s. sa týka všetkých 322 zamestnancov, z ktorých je zhruba 190 vodičov. Uzatvorená bola 1. januára 2014 a je platná do 31. decembra 2020. Priemerná mzda zamestnanca DPMP bola v roku 2018 na úrovni 1 050 eur.



Jediným akcionárom DPMP, a.s., je mesto Prešov. Dopravný podnik v dvoch trakciách – autobusovej a trolejbusovej, ročne najazdí takmer päť miliónov kilometrov. Každoročne prepraví viac ako 30 miliónov cestujúcich. Tržby z MHD za rok 2018 dosiahli 4,1 mil. eur.