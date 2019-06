Martin Mňahončák sa teší z vytúženej dcérky: Známy herec prehovoril o rodičovstve

Konečne sa dočkali! Herec Martin Mňahončák (41) sa okrem úspešnej kariéry môže pochváliť aj idylickým manželstvom s architektkou Katarínou (37).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

K dokonalému šťastiu páru chýbalo už iba jedno, a to dieťatko. Aj keď sa im dlho nedarilo, vo februári prišla na svet ich vytúžená prvá dcérka Dorotka. Herec pre Nový Čas Nedeľa prezradil, ako zvláda svoju najnovšiu rolu otca.

Herec Martin Mňahončák a sympatická architektka Katka Striežová si povedali áno ešte 28. septembra 2010. Tento dátum je totižto pre oboch výnimočný, pretože v tento deň sa obaja narodili. Romantický obrad na Zvolenskom zámku oslávilo spolu s novomanželmi približne 80 hostí. Ich takmer deväťročné manželstvo bolo vždy idylické, užívali si okrem seba aj svoju prácu, ktorú nadovšetko zbožňujú.

Mňahončák je úspešným slovenským hercom, ktorého si mnohí pamätajú zo seriálov Ordinácia v ružovej záhrade, Búrlivé víno alebo Sestričky. Okrem toho hviezdi aj v divadle. Katka je zasa známou architektkou, ktorá rozbehla biznis s interiérovým dizajnom. Lenže k dokonalému šťastiu prominentnej dvojice chýbal už iba spoločný potomok.

Dočkali sa

Mňahončák sa v minulosti netajil túžbou stať sa otcom a dokonca si prial hneď dvojičky. Dlho však jeho priania neboli vyslyšané. Nejaký čas sa dokonca pošuškávalo, že Katka navštevuje odborníka, ktorý by mohol dvojici s otehotnením pomôcť. O chúlostivej téme a problémoch s počatím sa však herec odmietal verejne rozprávať a na svoju životnú úlohu, úlohu otca, čakal v tichosti.

Vlani prišla radostná novinka. Prominentní manželia oznámili, že po dlhom snažení sa konečne dočkali. V októbri minulého roku, keď Katka bola v piatom mesiaci tehotenstva, Martin verejne prezradil, že čakajú dievčatko. Termín pôrodu tak prominentnej dvojici vychádzal niekoľko týždňov po novom roku a vo februári sa tak manželia Mňahončákovci konečne stali rodičmi. Ako sám herec prezradil, v jeho živote nastala obrovská zmena. „Byť otcom je nádherné a slovami to vyjadriť ozaj neviem. Veľká a nádherná životná zmena. Je to dieťa našich snov, či už plače, alebo sa usmieva,“ priznal pre Nový Čas Nedeľa herec, ktorý s Katkou pre dcérku vybral krásne meno.

Mnohí by si mysleli, že zalovia vo svetových zahraničných menách, no oni sa držali slovenskej klasiky. „Na mene sme sa s manželkou zhodli obaja, chceli sme nejaké tradičné slovenské meno a Dorota nás oslovila,“ uviedol herec, ktorý priznal, že úloha otca bola pre neho poriadnym prevratom v jeho živote: „Dorotka nám život zmenila, ale toto bola nádherná zmena a dopriali by sme ju každému.“

Otvoriť galériu 2010: Martin si zobral Katku v romantickom prostredí Zvolenského zámku. Zdroj: fab, Nový Čas

Vyťažený

Napriek nabitému otcovskému harmonogramu stíha aj svoju hereckú a divadelnú prácu. „Práve teraz skúšam novú inscenáciu, o ktorej sa diváci čoskoro dozvedia viac. V našom divadle Kumšt vyberáme nový titul, budem účinkovať aj v novom seriáli RTVS, a to nie je všetko,“ zahmlieval herec, ktorý pred rokmi zahviezdil v markizáckom seriáli Búrlivé víno ako vinár Peter Rozner. Po tomto projekte prijal ponuku do ďalšieho markizáckeho dramatického seriálu Sestričky - seriál z lekárskeho prostredia, kde opäť jeho postava dostala meno Peter.

Vlani v novembri sa však skončila prvá séria a mnohí by si mysleli, že Martin z obrazoviek zmizol. Lenže podľa hercových slov je pravda niekde inde. „Nemám pocit, že som sa z obrazoviek vytratil, len momentálne netočím žiadny „denný“ seriál. Medzitým som točil projekty ako Hotel či Sestričky - rozbiehame ďalšie dve série a je pravda, že sa opäť raz viac venujem divadlu. Zájazdujeme s Kumšt production po celom Slovensku,“ ozrejmil Mňahončák, ktorý sa veru na nedostatok pracovných ponúk sťažovať nemôže.

Sťahovanie?

Okrem rodiny a práce sa Mňahončák venuje aj podnikaniu. Pred nejakým časom mu v luxusnom záhoráckom golfovom rezorte v Šajdíkových Humenciach vyrástli hneď dva rekreačné domy. Nie je žiadnym tajomstvom, že obaja prominentní manželia pred pár rokmi prepadli práve tomuto outdoorovému športu bohatých. Neplánuje sa herec so svojou rodinou presťahovať z rušného hlavného mesta do prírody, bližšie k svojmu biznisu? „Na Záhorie odchádzame za oddychom, domov máme v Bratislave,“ uzavrel Mňahončák.