Ruská firma núka zamestnankyniam zvláštnu prémiu: Neuveríte, čo musia nosiť do práce

Ruská firma sľúbila svojim zamestnankyniam každý deň zvláštnu odmenu, ak prídu do práce v sukni či šatách a pekne učesané a nalíčené.

Neobvyklý počin upútal pozornosť médií a sociálnych sietí. "Maratón ženskosti" vo firme Tatprof, sídliaca v Tatarstane a špecializovaná na výrobu hliníkových profilov, má "skrášliť pracovné dni", povedala rozhlasovej stanici Govorit Moskva hovorca podniku Anastasija Kirillovová. "Mnoho žien si automaticky navlečie nohavice, a preto dúfame, že táto akcia umožní našim dámam pocítiť svoju ženskosť a krásu, keď sa rozhodnú pre sukňu či šaty," vysvetlila.

Od 27. mája až do 30. júna dostane každá pracovníčka spĺňajúca podmienky "Maratónu ženskosti" odmenu 100 rubľov (asi 1,4 eura) za deň. "Je to vynikajúci spôsob, ako zjednotiť náš tím" zložený zo 70 percent z mužov, presviedčala o správnosti zámeru Kirillovová. Avšak uistila, že firma nezakazuje ženám nosiť nohavice. Ale aj tak sa 149 pracovníčok zapojilo do akcie, ktorú vymyslel šéf firmy Sergej Račkov pod vplyvom "znepokojenia zo zmiešavania mužských a ženských rolí".