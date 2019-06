Žena sama priznáva, že je extrémne tučná: Keď ľudia zbadajú jej manžela, každý sa pýta to isté

Amalie Jennings z Dánska mala odmalička nadváhu, jediná zo svojej rodiny.

Deti ju kvôli tomu šikanovali. ,,Veľmi ma to ovplyvnilo, začala som sa prejedať a sebapoškodzovať. Nenávidela som pohľad do zrkadla, nenávidela som nakupovanie oblečenia, pretože nič mi nesedelo. To trvalo až do dospelosti, keď som začala svoje telo prijímať také, aké je,“ vysvetlila Amalie pre The Sun. ,,Niektorí ľudia sú trochu tuční, iní stredne tuční a potom sú tu super tuční ľudia, medzi ktorých sa zaraďujem, lebo musím nakupovať oblečenie v špeciálnych obchodoch,“ povedala bez okolkov.

Amalie láska v živote nechýba, už 11 rokov tvorí pár s Britom Seanom. Zoznámili sa pri hraní online hier. ,,Videl na fotkách, aká som tučná, ale aj tak sa so mnou bavil,“ spomína s tým, že najprv viedli vzťah na diaľku. ,,Osobne sme sa stretli po roku. Miloval mňa a moje telo také, aké je.“ Amelie sa za priateľom presťahovala do Hertfordshire a pred dvoma rokmi sa vzali. ,,Keď je medzi vami taký váhový rozdiel, ľudia sa stále pýtajú ,prečo si s takou osobou?´ Je predpoklad, že tučná osoba musí byť s tučnou osobou a chudá s chudou. Načo sú také predsudky?“ hnevá sa Amelie.

Sean priznáva, že jeho láska k nej ovplyvnila jeho vzťah s otcom. ,,Prerušili sme kontakt. K tučným ľuďom pristupuje odsudzujúco,“ priznal pre The Sun mladý muž. Amelie sa cvičiť ani chudnúť nechystá, aj keď v budúcnosti to nevylučuje. ,,Doktori jej hovoria, že vzhľadom na jej veľkosť má zdravotný stav prekvapivo dobrý,“ povedal jej manžel.