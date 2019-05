Módna prehliadka Fera Mikloška plná známych tvárí: Nová miss predviedla odvážny model

Odvaha pred objektívmi aj v zákulisí! Módny návrhár Fero Mikloško (44) predstavil svoju novú módnu kolekciu na aktuálnu sezónu.

„Bola to umelecká inšpirácia, ale aj to, že raz urobím farebnú kolekciu, raz čierno-bielu. Rád to obmieňam,“ povedal Novému Času dizajnér, ktorý stavil na jednoduchú čiernu a bielu. Nové módne kúsky ako prvé videli známe tváre nášho šoubiznisu a v Mikloškových modeloch sa predviedli nielen na móle, ale s obľubou aj mimo neho.

Prehliadku si prišli pozrieť bývalá misska Eva Rezešová-Džodlová (33), speváčky Mária Čírová (30) a Emma Drobná (25), ktoré na túto príležitosť vytiahli zo skrine šaty s logom od hviezdy večera. Úradujúca Miss Slovensko Frederika Kurtulíková (24) sa na móle predviedla v priesvitnom modeli a v závere sa pred tlieskajúcim publikom spolu s Mikloškom prešla moderátorka Dominika Ngo Ducová (22).