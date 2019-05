Kríza vo vzťahu prezidentky Zuzany Čaputovej: Prečo idú od seba? Tajný plán rozchodu

Priznaním krízy vo vzťahu prekvapila celé Slovensko. Spoločná budúcnosť prezidentky Zuzany Čaputovej (45) a jej partnera Petra Konečného (53) visí na vlásku.

Otvorene o tom prehovorila sama hlava štátu. Nový Čas pátral po príčinách hroziaceho rozchodu. Prečo o tom prezidentka informovala len necelé tri týždne pred inauguráciou? Fotogaléria 6 fotiek v galérii

S partnerom Konečným sa na verejnosti prestala objavovať v posledných týždňoch. Ešte začiatkom mája pritom absolvovali spoločnú dovolenku vo Francúzsku, no v súčasnosti už priznali vážnu krízu. „Naozaj prechádzame ťažkým obdobím vyrovnávania sa so situáciou, v ktorej sme sa ocitli. Verím, že u vás nájdeme v tomto porozumenie, nie sme ani prvým, ani posledným vzťahom, ktorý prechádza náročným obdobím,“ vyznala sa Čaputová.

Kríza nastala práve v období medzi zvolením do úradu a samotnou inauguráciou, ktorá prebehne o dva týždne v sobotu. Odborník, ktorý sa zaoberá politikou, hovorí, že z hľadiska imidžu prezidentky je lepšia úprimnosť ako zatajovanie skutočnosti. „Samotné oznámenie ešte pred nástupom do funkcie je lepšie, ako riešiť to už potom z paláca. Môže to byť taktika, aby sa následne neriešil len jej osobný život. Čisto z profesionálneho hľadiska je lepšie, ak takéto veci prehrmia ešte pred inauguráciou,“ povedal expert, ktorý si neželal byť menovaný.

Čo na to mamy

Podľa našich informácií to svojim najbližším oznámili pár dní vopred. Nový Čas navštívil aj rodiny oboch dotknutých partnerov. Mama Zuzany Čaputovej Katarína veľmi o súkromí hovoriť nechcela. „Nemienim a ani nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo obaja sú vo veku, kedy sa rozhodujú sami. Aj keď ma to mrzí, je to ich problém,“ povedala.

Pani Konečná bola zaskočená z náhlych informácií o hroziacom rozchode svojho syna. „Nás to veľmi prekvapilo, lebo to bol krásny dvojročný vzťah, a to je dlhá doba. Ale klamala by som, keby som povedala dôvod, lebo ho neviem. Som mimoriadne prekvapená a nešťastná z toho. Zuzku som poznala odmalička a stále ju mám veľmi rada,“ priznala pani Konečná.

Sám Konečný dôvody krízy komentoval stručne. „Aktuálne si prechádzame ťažkým obdobím vyrovnávania sa so situáciou, v ktorej sme sa ocitli. Sme v kontakte a uvidíme, čo čas prinesie,“ skonštatoval Konečný. Problémom podľa našich informácií mali byť práve otázky o úlohe jej partnera v Prezidentskom paláci či možnej svadbe. Ich vzťah totiž nebol v takom ďalekom štádiu, no podobné poznámky ho tam tlačili rýchlejšie, ako sama dvojica chcela.