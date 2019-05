Sergio Ramos na odchode z Realu Madrid: Chce ísť do Číny, aj zadarmo!

Už to nie sú len nepodložené šuškandy! Potvrdil to sám prezident Realu Madrid Florentino Pérez (72) v nezvyčajne podrobnom a úprimnom rozhovore pre španielske rádio Onda Cera.

O.i. priznal, že kapitán mužstva Sergio Ramos (33) naozaj oznámil, že chce odísť.

Pérez sa najskôr rozhovoril o príčinách nie práve najúspešnejšej sezóny v klube. Tie má na svedomí fakt, že hráči si úspechy a hodnoty nedokázali vo svojich hlavách správne usporiadať. „Mysleli, že úspechy prídu samé,“ povedal šéf, ktorý najviac prekvapil priznaním, že klubová ikona a dlhoročný kapitán Sergio Ramos mu oznámil, že plánuje odísť do jedného čínskeho klubu.

„Sergio naozaj jedno ráno prišiel do mojej kancelárie a vo dverách mi oznámil, že dostal takú ponuku z Číny, o ktorej sa dá povedať, že je neodmietnuteľná, a bol by rád, keby som ho uvoľnil. Jediný problém je, že Číňania nám nie sú schopní za neho zaplatiť ani symbolické euro,“ prezradil Pérez, ktorý si to s futbalistom hneď vysvetlil. „Spýtal som sa ho, či si myslí, že ho pustíme zadarmo? Navyše na jeho cenu (momentálne 800 mil. eur – pozn. autora) má len máloktorý klub,“ dodal šéf. Či ho Ramos nakoniec presvedčí, ukáže čas.