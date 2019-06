Absolventi stredných a vysokých škôl, pozor! Na ktoré úrady sa musíte prihlásiť?

Máte za sebou štátnice alebo maturity? A viete už, čo budete robiť?

Vždy v tomto období brány vysokých a stredných škôl na Slovensku opúšťajú desaťtisíce mladých ľudí. Niekto si hľadá prácu na Slovensku, iný v zahraničí, ďalší pokračuje v štúdiu. Čo musíte urobiť ako prvé? Aké povinnosti máte voči štátnym inštitúciám?

Na úrady práce sa čoskoro začnú trúsiť noví magistri, inžinieri. Len čo urobia štátnice, štát prestane za nich platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Evidovaný nezamestnaný nič neplatí, je poistencom štátu.

Dôležité je, kedy požiada o zaradenie do evidencie nezamestnaných. Ak to urobí do siedmich kalendárnych dní od poslednej štátnej skúšky, štát zaňho platí nepretržite. „Ak to však nestihne v tejto lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu,“ pripomína hovorkyňa ústredia práce Jana Lukáčová.

Maturanti majú výhodu, že štát za nich platí až do augusta. Nemusia sa hlásiť na úrade práce, povinnosti voči zdravotnej poisťovni môžu riešiť až v septembri.

Zdravotné poistenie absolventa VŠ

- do dňa poslednej štátnice je poistencom štátu

- od nasledujúceho dňa musí platiť odvody - ako zamestnanec, živnostník alebo samoplatiteľ

- jednou z mála výnimiek je prípad, keď sa zaeviduje na úrade práce

- ak žiadosť podá do 7 kalendárnych dní od štátnic, štát zaňho platí naďalej

- ak to urobí neskôr, musí doplatiť alikvotnú časť poistného

Samoplatiteľ

- ak sa nezamestnáte, nezačnete podnikať ani nejdete na úrad práce, musíte sa v pobočke zdravotnej poisťovne prihlásiť ako samoplatiteľ

- na splnenie oznamovacej povinnosti máte 8 dní od štátnic

- v tomto roku je minimálny preddavok 66,78 € mesačne

Začínajúcim učiteľom pridajú

Parlament minulý týždeň posunul do druhého čítania poslanecký návrh zákona, ktorým by sa 1. septembra zvýšili platy učiteľov na začiatku kariéry. „Plat začínajúceho učiteľa by sa mal zvýšiť o 76,50 eura. Zatiaľ čo dnes je jeho nástupný plat 805 eur, po novom by to malo byť 881,50 eura,“ píše rezort školstva.

Na dávky dosiahnu málokedy

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

- Žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy nemá povinné sociálne poistenie. Ak poistné neplatí sám, nemá ani nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne. Ak popri škole pracuje na dohodu o brigádnickej práci, platí len dôchodkové poistenie.

Sociálne poistenie

- absolvent školy nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

- štát za študenta neplatí odvody

- ak sa zamestnáte, zamestnávateľ poistné odvádza za vás

- ak začnete podnikať, ešte sa nemusíte prihlásiť ani platiť odvody, najskôr budúci rok - podľa daňového priznania

Zdravotné poistenie absolventa SŠ

- môže si užívať prázdniny, školský rok trvá do 31. augusta ak ide na vysokú školu, štát zaňho platí odvody naďalej

- ak nepokračuje v štúdiu ani nezačne pracovať, od 1. septembra musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne, alebo sa prihlásiť na úrade práce

Prídavky na deti

- ak sa do 31. augusta neprihlásite na úrade práce ani nezačnete pracovať, rodičom patrí prídavok za júl aj za august

- ak súvisle pokračujete v štúdiu, rodič poberá prídavok naďalej