Vallo je k Slovanu absolútne nekompromisný: Klub má už len mesiac na vyplatenie dlhov!

Ak hokejový klub HC Slovan Bratislava nezaplatí hlavnému mestu svoj dlh za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 1. júla s ním mesto vypovie zmluvu.

Pre TASR to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že samospráva nebude ustupovať. V prípade mládeže Slovana si však vie predstaviť istú dohodu.

"Platí to, čo sme povedali. Ak Slovan nevyrovná svoje podlžnosti, nebude môcť na štadióne hrať. Sme ochotní rokovať, ale dozvedia sa len to, čo sme im už povedali na predchádzajúcich stretnutiach," povedal primátor.

Mesto však nechce, aby sa to dotklo mládeže hokejového klubu. Vallo si vie preto predstaviť istý odklad pre nižšiu vekovú kategóriu, aby deti mohli na štadióne naďalej hrať. "Nechceme trestať deti za to, že niekto nemá vyrovnané svoje záväzky, ale veľký hokejový klub Slovan ak nezaplatí dlh, ktorý je aktuálne viac ako milión eur, 1. júla vypovieme zmluvu, ktorú s nimi máme," spresnil. Mesto už pripravuje možnosti pre využitie priestorov štadióna na iné kultúrne a športové podujatia pre prípad, že Slovan na štadióne skončí.

HC Slovan Bratislava dlhuje za nájomné, služby spojené s nájmom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy (STaRZ). Koncom apríla hokejový klub deklaroval, že podpísal zmluvu s novým strategickým zahraničným partnerom a začne konsolidovať svoje dlhy. "Na základe dohody s predstaviteľmi samosprávy hlavného mesta klub zároveň uhradí aktuálny záväzok na nájomnom a službách za užívanie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave s termínom do 30. júna a dohodne sa na podmienkach užívania štadióna v ďalšej sezóne," skonštatoval.

V pondelok (27. mája) však člen predstavenstva HC Slovan Juraj Široký mladší informoval, že klub nebude pokračovať v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), pretože sa mu nepodarilo nájsť nového investora. Do konca mesiaca podá klub prihlášku do Tipsport Ligy. Chvíľu to podľa Širokého ml. vyzeralo, že klub má nového investora, keď však bolo treba začať plniť záväzky, začali vystupovať problémy. "Ten investor nevyšiel a odstúpil od toho," povedal. Široký ml. priznal, že dlhy existujú a budú sa s nimi musieť "popasovať". "S mestom budeme rokovať. Toto je nová situácia," skonštatoval s tým, že by boli najradšej, ak by Slovan hral naďalej na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Dlhom hokejového klubu sa zaoberalo minulý rok aj predchádzajúce vedenie Bratislavy. Hokejový klub dlhoval hlavnému mestu za prenájom zimného štadióna v júni 2018 takmer 800.000 eur. Ku koncu januára 2018 dlhoval až 1,028 milióna eur, vo februári 2018 sa však klubu podarilo uhradiť 500.000 eur. Nakoľko dlžník ani po viacnásobných upozorneniach neuhrádzal svoje záväzky, STaRZ pristúpil k vymáhaniu dlhu súdnou cestou.