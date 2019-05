Štrajkom hrozia už aj vodiči mestskej dopravy v metropole Šariša: MHD v Prešove nepôjde celý piatok?!

Cestujúci v Prešove sa musia pripraviť na najhoršie.

Po Košiciach sa do ostrého štrajku pre zvýšenie miezd rozhodli vstúpiť aj odborári prešovského dopravého podniku (DPMP). Ohlásili ho na piatok a bude trvať celý deň. Reálne teda hrozí, že po meste nebudú premávať autobusy ani trolejbusy. Zachrániť by to mohla len dohoda medzi odborármi, DPMP a mestom. Tá sa však nečrtá.

Na stranu odborárov sa podľa ich slov pridalo 236 zamestnancov z celkového počtu 322 pracovníkov. Žiadajú zvýšenie hodinovej mzdy o 1€. „Už sme urobili ústupok v tom, že požadujeme len 0,70 € od júla a zvyšných 0,30 € až od Nového roka, po schválení nového rozpočtu mesta. Ak sa nedohodneme, štrajk bude celodenný od 4. do 23.45 hodiny, keď by mal vyštartovať posledný nočný spoj,“ uviedol vodič a predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMP Daniel Straka.

Dodal, že podľa jeho predpokladu sa do štrajku zapojí väčšina zamestnancov. „Aj keď sa medzi nimi nájdu aj takí, ktorí so štrajkom nesúhlasia. Na našu stranu sa však pridáva čoraz viac ľudí,” tvrdí Straka. Vedenie DPMP navrhuje zvýšenie miezd o štyridsať centov. „Viac si nemôžeme dovoliť. Aj tak je to 10-percentné zvýšenie.

To požadované 1 euro by znamenalo 25% zvýšenie, a to by bol v našich zemepisných šírkach nevídaný nárast. Ak k štrajku dôjde, budeme sa v piatok snažiť zabezpečiť aspoň najnevyhnutnejšie spoje, aby sa pacienti dostali do nemocníc a deti do škôl,” uzavrel riaditeľ DPMP Peter Janus.