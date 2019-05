Čo všetko prinieslo prvé finále NHL? Najmenší muž pomasíroval súpera

Dokonalý obrat Bostonu s 0:2 na 4:2, hrubá chyba českej hviezdy Davida Pastrňáka, bolestivé zranenie Zdena Cháru i famózny výkon Tuukka Raska.

Aj to prinieslo prvé finále NHL o Stanleyho pohár medzi Bostonom Bruins a St. Louis Blues.

Určite stojí za zmienku aj hit Toreyho Kruga, ktorý od prvého zápasu môže udať smer celej série.

Krug patrí so 175 cm k najmenším obrancom NHL a vo finálovej sérii asi k najmenším mužom vôbec. Americký bek však dokáže so svojimi parametrami divy a hity rozdáva rád.

V polovici druhej tretiny za stavu 3:2 pre Boston sa do Kruga pred bránkou Bruins pustil hosťujúci David Perron, veterán dvanástich sezón v NHL, ktorý finále hrá druhýkrát v rade a veľmi dobre vie, čo robiť pre úspech. Napríklad ako sa dostať súperovi pod kožu a trochu ho vyprovokovať.

O to presne sa aj snažil. O pol hlavy menšieho súpera na hranici bránkoviska provokoval, podpichovali, padol na neho a potom mu v súboji rukavicou zložil prilbu. Proste robil všetko preto, aby Kruga donútil k úderu, za ktorý by domáci obranca musel na trestnú lavicu.V základnej časti by asi prišiel, vo finále Stanley Cupu rozhodne nie.