Gottova najstaršia dcéra na finančnom dne: Zúfalá situácia, nemá ani na letenku!

Najstaršia dcéra speváka Karla Gotta (79), Dominika (43), žije vo Fínsku.

Ako zistil denník Blesk, blondínka rieši ťažkú situáciu. Jej mama, bývalá jazzbaletka Antonie Zacpalová (84), má už dlho problémy so srdcom. Teraz sa však problémy zhoršili a do domova seniorov, kde žije, pre ňu dokonca musela prísť záchranka. Dominika je bez peňazí, za mamou ísť nemôže a bojí sa, že ju už nikdy neuvidí. ,,Domču to veľmi vydesilo! Dostala o mamu obrovský strach, začala zháňať peniaze, nikto jej bohužiaľ nepožičal,“ prezradil Blesku jej kamarát.

,,Ono to bohužiaľ nie je len o letenke, v Prahe nemá ani žiadne zázemie. Nemá ani kde bývať a nejaké platené ubytovanie samozrejme nepripadá v úvahu,“ povedal zdroj. Dominikina mama podľa jeho slov už tiež prestáva veriť, že dcéru ešte uvidí. Naposledy sa stretli pred troma rokmi, jej cesta do Fínska tiež nepripadá v úvahu. ,,Má veľmi choré srdce, cestu lietadlom si už nemôže dovoliť. A aj keby mohla, je to rovnaká pesnička, nemala by na letenku, ani žiadne prostriedky na cestu,“ vysvetlil kamarát.

Otázkou je, prečo Dominika o pomoc nepožiada otca. Dôvodom môže byť, že sa nedávno rozhádali kvôli nakrúcaniu dokumentu k spevákovym 80. narodeninám, kde dcéra odmietla vystúpiť. Alebo už Dominika nechce otca zaťažovať, keďže jej mame prispieva na pobyt v dome seniorov, vďaka čomu tam môže mať vlastnú izbu.

Ako Blesk pripomína, Dominika sa snažila získať dobrú prácu vo fínskych Helsinkách, kde žije s hudobníkom Timom Tolkim (53) zo skupiny Stratovarius. Spravila si v Prahe kurz kozmetičky, ale vo Fínsku ho využiť nemôže, pretože by si musela v salóne kúpiť vlastné kreslo a na to nemá prostriedky. ,,Začala teda znova robiť servírku v luxusnej japonskej reštaurácii. Psychicky je už ale taká zničená, že tú náročnú prácu nestíhala a tak o ňu prišla,“ povedal kamarát. Dominikin manžel Timo bojuje s maniodepresiou, minulý rok tiež hrozilo, že príde o sluch.