Blízky priateľ odhalil pravdu o konflikte Gotta s dcérou: Kameňom úrazu sú peniaze!

Pri príležitosti blížiacich sa 80. narodenín vzniká dokument o českom spevákovi Karlovi Gottovi (79).

V tom však odmietla vystúpiť jeho najstaršia dcéra Dominika (43), čo maestra veľmi sklamalo. ,,Dominika vystúpiť dvakrát odmietla s tým, že sa kvôli svojmu súčasnému vzhľadu nechce verejne prezentovať,“ cituje Gotta denník Blesk. Dôvodom malo byť, že dcéra žijúca vo Fínsku kvôli stresom výrazne pribrala. Lenže Blesk má jej aktuálnu fotografiu a zhodnotil, že Dominika vyzerá dobre a je dokonca štíhlejšia než pred rokmi.

,,Odmietla som svoju účasť v dokumente z určitého závažného dôvodu, ktorý som otcovi vysvetlila. A on to pochopil,“ vyjadrila sa blondínka. Ako zistil Blesk, problém má hlbšie korene a má ísť o rodinné rozpory, ktoré spevák ani jeho dcéra nikdy verejne nepotvrdili. Ďalším kameňom úrazu majú byť tiež, ako to už býva, peniaze.

V čase, keď mal Gott rakovinu, totiž prepísal všetok majetok na manželku Ivanu (43), čo Dominiku ranilo. ,,Ponúkal jej v tej súvislosti veľkú hotovosť ako ,bolestné´, ale takto sa predsa veci neriešia. Totálne ju to odrovnalo. Ona otca veľmi miluje a toto nepredýchala. Nešla nikdy po peniazoch, ale veľmi sa jej to dotklo. A je to v nej doteraz,“ povedal Blesku veľmi blízky priateľ spevákovej dcéry.