Prezidentka Čaputová pred inauguráciou: Rozchod?! Je toto skutočný dôvod ich krízy

Šokujúce priznanie! Len tri týždne pred slávnostnou inauguráciou novej prezidentky Zuzany Čaputovej (45) priznala zlomový moment v jej živote.

S partnerom Petrom Konečným, s ktorým tvoria pár dva roky, prežíva veľkú krízu a je otázne, či sa im ju podarí vyriešiť. Čaputová problém vo vzťahu potvrdila po otázke Nového Času na jej osamelý príchod k voľbám počas víkendu. Aký je skutočný dôvod hroziaceho rozchodu?

Ešte začiatkom mája absolvovali spoločnú dovolenku vo Francúzsku, no idylickým chvíľkam je, zdá sa, koniec. Doterajší prezidentský pár má podľa našich informácií už trojtýždňovú pauzu. Čaputová tvrdí, že je za tým veľká kríza v ich vzťahu. „V poslednom období nás nie je spolu s partnerom Petrom vídať. Nechceme, aby sa o tom špekulovalo, ani vás nechceme zavádzať spoločným vystupovaním na verejnosti. Radšej budeme s Petrom úprimní a povieme vám, že naozaj prechádzame ťažkým obdobím vyrovnávania sa so situáciou, v ktorej sme sa ocitli. Verím, že u vás nájdeme v tomto porozumenie, nie sme ani prvým, ani posledným vzťahom, ktorý prechádza náročným obdobím,“ vyznala sa Čaputová na sociálnej sieti. Sama sa vraj v súčasnosti sústredí na prípravu do svojej funkcie a zostavuje nový tím ľudí okolo nej.

Partner Peter Konečný na otázky, čo je príčinou krízy, odpovedal stručne. „Aktuálne si prechádzame ťažkým obdobím vyrovnávania sa so situáciou, v ktorej sme sa ocitli. Sme v kontakte a uvidíme, čo čas prinesie. Poprosím o rešpektovanie nášho súkromia,“ uviedol Konečný. Podľa informácií z ich okolia je za situáciou, keď sa v prezidentskom páre čoraz častejšie skloňuje slovo rozchod, aj mediálny tlak.

Práve podobné poznámky tlačili ich vzťah dopredu rýchlejšie, pričom oni sami ešte neboli ani zďaleka v takom štádiu.

Veľký deň prezidentky

Čaputovú už o necelé tri týždne čaká veľký deň v podobe jej inaugurácie do funkcie prezidentky. Práve teraz sa rieši, či po jej boku bude aj Konečný, alebo nie. Odborník na protokol a bývalý hovorca prezidenta SR Marek Trubač vysvetľuje, že otázku manžela či životného partnera ústava ani zákony nedefinujú. „To, do akej miery sa jej partner bude zapájať do protokolárnych podujatí prezidentky, je predovšetkým na jeho vôli a rozhodnutí budúcej prezidentky,“ skonštatoval.

Plány prvého frajera

„Sme v mnohom veľmi iní, ale vzácne sa zhodujeme v etických hodnotách. Zároveň cítiť, že sme z jedného cesta. Ako jej partner musím byť pripravený na všetky roly, ktoré pred nás život postaví. Od tých najbanálnejších až po tie veľké,“ opisoval ich vzťah Konečný ešte pred voľbami. Obaja pritom nebývajú v spoločnej domácnosti. Sama Čaputová zdôrazňovala, že je na to ešte skoro. Otvoriť galériu Konečný svoju partnerku prezidentku podporoval. Zdroj: anc

V rozhovore pre Nový Čas pred mesiacom a pol vysvetľovala, že sa spolu rozprávajú o tom, čo bude. „Sme v špecifickej situácii, lebo nežijeme v spoločnej domácnosti. Je to aj o tom, že mám zodpovednosť za svoje dve dcéry, ktoré vychovávam spolu so svojím exmanželom. Vniesť niekoho ďalšieho do života dvoch detí je predsa len iná zodpovednosť, ako vniesť ho len do vlastného života. Ideme postupne,“ hovorila Čaputová.

Fázu ich vzťahu vtedy opisovala ako spoznávanie, čo podľa nej malo ovplyvniť aj rolu Konečného po jej boku pri oficiálnych príležitostiach. „Nebude to zrejme v takej miere, ako keď sú dvaja dlhodobí manželia. Určite pri spoločenských akciách bude po mojom boku a pokiaľ ide o nejaké protokolárne veci, tak budeme zvažovať podľa charakteru udalosti,“ dodala Čaputová s tým, že prípadnú svadbu si zatiaľ nevie predstaviť.

Čaputová sa len v septembri minulého roka rozviedla so svojím manželom Ivanom. To, na čom stroskotal ich vzťah, nešpecifikovala, no vždy dodávala, že sa nerozišli v zlom. „Po nejakom čase sme sa rozhodli ho v podobe manželstva ukončiť,“ dodala.

Taká zmena je pre vzťah náročná

Jana Porubcová, psychologička a manželská poradkyňa

- Zmena pracovnej pozície, hlavne ak so sebou prináša aj zmenu náročnosti, je pre každý vzťah skúškou. Je spojená s očakávaniami, ako aj s istou dávkou neistoty. Týka sa to rovnako mužov a aj žien. Kvalitný vzťah, kde sú partneri zvyknutí na dobrú komunikáciu, to dokáže ustáť. Vyžaduje si to však čas, otvorenosť, ako aj vzájomnú dôveru a podporu. Niekedy ľudia očakávajú, že ich partneri dokážu dokonale predvídať ich myšlienky, pocity alebo túžby. Práve v tomto období je dôležité vyslovovať svoje potreby a túžby nahlas.