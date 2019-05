Kovalík nepostúpil do 2. kola Roland Garros: Stopku mu dal Wawrinka

Slovenská tenista Jozef Kovalík nepostúpil do 2. kola dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži (dotácia 18 232 000 eur, antuka).

V pondelňajšom stretnutí 1. kola nestačil na nasadenú dvadsaťštvorku singlového "pavúka" Stana Wawrinku zo Švajčiarska 6:1, 6:7 (3), 6:2, 6:3. Miestny šampión z roku 2015 Wawrinka sa v 2. kole stretne v dobrej forme hrajúcim Cristianom Garínom z Čile.

Dvadsaťšesťročný Kovalík (132. v rebríčku WTA) a o osem rokov starší Wawrinka (28.) odohrali druhý vzájomný zápas. Premiérovo na seba narazili pred dvomi rokmi rovnako v úvodnom kole grandslamového turnaja pod Eiffelovou vežou, švajčiarsky tenista vtedy nestratil ani jeden set, keď triumfoval 6:2, 7:6 (6), 6:3.

V úvodnom sete pondelňajšieho stretnutia dominoval Wawrinka, ktorý dvakrát prelomil Kovalíkov servis a prvé dejstvo pre seba ukoristil v pomere 6:1. Druhý set bol omnoho vyrovnanejší. Slovák spresnil hru a Wawrinka začal produkovať oveľa viac nevynútených chýb ako v predchádzajúcom priebehu duelu. O osude druhého dejstva musel rozhodnúť až tajbrejk, v ktorom premenil Kovalík hneď prvý setbal a vyrovnal stav setov na 1:1.

Tretí stav sa znovu niesol v dominancii švajčiarskeho tenistu. Ten rovnako ako v úvodnom dejstve zobral Slovákovi dvakrát jeho servis a dovolil v ňom uhrať svojmu súperovi iba dva gemy. Štvrtý set priniesol vyrovnaný tenis až do stavu 3:2, kedy v šiestej hre stratil Kovalík svoje podanie. Wawrinka získaný brejk následne pri svojom servise potvrdil a viedol už 5:2. Za stavu 5:3 išiel Švajčiar podávať na víťazstvo v zápase, dokázal premeniť prvý mečbal a tešil sa z postupu do ďalších bojov.

Rodák z Bratislavy Kovalík štartuje v hlavnej súťaži dvojhry na parížskej antuke po tretí raz. Predvlani i pred rokom vypadol zhodne už v 1. kole. Do druhého kola sa neprebojoval počas svojej doterajšej kariéry ešte ani na jednom z turnajov veľkej štvorky. Daviscupový reprezentant SR Kovalík má za sebou náročné obdobie. Vlaňajšiu sezónu musel pre zdravotné problémy ukončiť už po US Open. Následne mu odstránili kostičku na boľavom zápästí a na súťažné kurty sa vrátil až začiatkom marca. Počas uplynulých troch mesiacov sa nedokázal dostať do formy, čoho výsledkom boli iba tri víťazstvá a deväť prehier.

Dvojhra mužov - 1. kolo:

Stan Wawrinka (Švaj.-24) - Jozef Kovalík (SR) 6:1, 6:7 (3), 6:2, 6:3