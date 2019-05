Nadal zvládol 1. kolo na Roland Garros: Bol to solídny výkon

Španielsky tenista Rafael Nadal úspešne vykročil za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji Roland Garros. Jedenásťnásobný parížsky šampión zdolal v 1. kole ako nasadená dvojka nemeckého kvalifikanta Yannicka Hanfmanna hladko 6:2, 6:1, 6:3.

Nadal začal nervózne, v úvodnom sete ponúkol súperovi niekoľko brajkbalov, no napokon si podržal podanie a v ďalšom priebehu zápasu už na centri Philippa Chatriera dominoval. "Očakával som, že to bude náročný zápas a že súper bude hrať agresívne. Som rád, že som to zvládol v troch setoch a zbytočne som si duel neskomplikoval. Mal som z mojej hry dobrý pocit, bol to solídny výkon," povedal Nadal v pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.

Argentínsky tenista Juan Ignacio Londero v úvodnom kole vyradil nasadenú pätnástku Gruzínca Nikoloza Basilašviliho 6:4, 6:1, 6:3.

Suverénne ide ďalej aj najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič, ktorý si poradil s Poliakom Hubertom Hurkaczom 6:4, 6:2, 6:2. Počas celého zápasu kvalitne returnoval, výborne sa na dvorci pohyboval a robil oveľa menej nevynútených chýb ako jeho súper. Argentínsky tenista Juan Ignacio Londero v úvodnom kole vyradil nasadenú pätnástku Gruzínca Nikoloza Basilašviliho 6:4, 6:1, 6:3.

muži - dvojhra - 1. kolo:

Novak Djokovič (1-Srb.) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:4, 6:2, 6:2, Borna Čorič (13-Chor.) - Aljaž Bedene (Slov.) 6:1, 6:7 (4), 6:4, 6:4, Guido Pella (19-Arg.) - Guido Andreozzi (Arg.) 7:6 (2), 6:4, 1:6, 6:1, Gilles Simon (26-Fr.) - Sergij Stachovskij (Ukr.) 6:3, 6:3, 6:4, Yannick Maden (Nem.) - Kimmer Coppejans (Belg.) 7:6 (0), 7:5, 6:3, Cristian Garin (CHI) - Reilly Opelka (USA) 7:6(0),7:5,7:6(7) Henri Laaksonen (SUI) - Pedro Martinez (ESP) 6:1,6:0,7:6(4), Rafael Nadal (2-Šp.) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:2, 6:1, 6:3, Richard Gasquet (Fr.) - Mischa Zverev (Nwm.) 6:3, 6:4, 6:3, Miomir Kecmanovič (Srb.) - Denis Kudla (USA) 6:0, 6:7 (7), 5:7, 6:3, 6:4, Alex de Minaur (1)-Austr. - Bradley Klahn (USA) 6:1, 6:4, 6:4, Pablo Carreno-Busta (Šp.) - Joao Sousa (Portug.) 6:3, 6:1, 6:2, Corentin Moutet (Fr.) - Alexej Watutin (Rus.) 6:4, 7:6 (6), 6:4, Juan Ignacio Londero (Arg.) - Nikolos Basilasšvili (15-Gruz.) 6:4, 6:1, 6:3