Pol milióna z eurofondov pôjde vo Veľkej Lomnici do osady: Čo v nej vylepšia?

Takmer 1,4 milióna eur z eurofondov využila za roky 2015 až 2019 obec Veľká Lomnica (okres Kežmarok) prevažne na obnovu infraštruktúry, ale aj ďalšie investičné projekty.

V obci so 4 600 obyvateľmi sa podarilo takýmto spôsobom napríklad zrekonštruovať a rozšíriť kapacitu materskej školy za viac ako pol milióna eur. Ďalších takmer pol milióna eur smerovalo aj na projekty v miestnej rómskej osade, v ktorej žije približne dvetisíc ľudí. Na výstavbu komunitného centra tam získali približne 233-tisíc eur, Európska únia im prispela aj na fungovanie miestnej občianskej poriadkovej služby, terénno-sociálnu prácu v obci, svojpomocnú výstavbu troch rodinných domov v osade, či odborných pracovníkov komunitného centra.

Podľa starostu obce Veľká Lomnica Petra Dudu majú celkovo europrojekty obrovský význam pre región, a to z viacerých pohľadov. „Z pohľadu obnovy, respektíve budovania infraštruktúry, narastá ´trhová hodnota´ miesta, kde sú takéto zdroje umiestené, zvyšuje sa alebo sa udržiava zamestnanosť nepriamo, ale z pohľadu neinvestičných projektov ide o priamu tvorbu pracovných miest, o priamu zamestnanosť,“ uviedol pre agentúru SITA a pripomenul tak projekty terénno-sociálnej práce, miestnych občianskych poriadkových služieb či komunitných centier.

Eurofondy obci pod Tatrami pomohli, no bežného občana podľa Dudu vôbec nezaujíma, či je projekt podporený z europeňazí alebo nie. „Potrebuje vidieť výsledok. Neskúma veci do hĺbky, čo je však prirodzené, pretože ani my sa v obchode, keď kupujeme chlieb, nezamýšľame nad tým, či pekár, ktorý ho piekol, má stroje na úver, kto mu dodáva elektrinu, koľko ľudí v pekárni pracuje a podobne. Zaujíma nás len samotný výrobok,“ poznamenal. Bežný občan chce podľa neho vidieť stavbu či zmenu, chce byť užívateľom prospechu a mať pocit, že sa v jeho okolí niečo inovuje či tvorí.