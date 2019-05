Šokujúce výsledky volieb prepisujú politickú mapu Slovenska: Títo poslanci sa prekrúžkovali do europarlamentu

Vezú sa na víťaznej vlne. Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu vyhrala s náskokom po prezidentských voľbách aj tie do Európskeho parlamentu s viac ako 20 % hlasov.

Prvýkrát od roku 2004 nie je na čele celoslovenských volieb strana Smer, ktorá získala len 15 % voličov a skončila druhá. Oslavné reakcie z prvého tábora tak počas dňa striedali zdržanlivé komentáre v Smere. Líderka jeho eurokandidátky Monika Beňová (50) naznačila, že výsledok opäť otvorí diskusie o zmene na predsedníckej stoličke.

Vyše roka pôsobili ako dve samostatné strany a mnohí ich obviňovali z ďalšieho trieštenia politických síl. Vo februári však oznámili, že do eurovolieb napokon postavia spoločnú koaličnú kandidátku zloženú zo zástupcov Progresívneho Slovenska aj strany Spolu. Podľa neoficiálnych výsledkov napokon získali viac ako 20 % hlasov a porazili Smer, ktorý neohrozene vládol volebným výsledkom od roku 2006.

„Mňa samotného pozitívne prekvapil tento výsledok. Po prezidentskej kampani sa opäť potvrdilo, že na Slovensku je možné uspieť s pozitívnou energiou a s jasným proeurópskym programom. Že je možné vyhrávať bez populizmu či vyvolávania strachu a nenávisti,“ skonštatoval líder kandidátky PS/Spolu Michal Šimečka. Spolu s ním do europarlamentu mieri aj Jozef Mihál, ktorý zastupoval stranu Spolu.

Politický analytik Ján Baránek úspech nového zoskupenia ľudí vysvetľuje túžbou Slovákov po zmene. „Podarilo sa im mobilizovať voličov. Pomohol im aj dobrý výsledok v prezidentských voľbách, ktorý povzbudil voličov, aby dosiahli niečo podobné aj teraz. V PS sú hlavne neopozeraní ľudia, ktorí nemajú korupčnú či politickú minulosť, a to je niečo, čo časť voličov momentálne chce,“ analyzuje Baránek. Šéf strany Spolu Miroslav Beblavý hovorí, že pôvodne si stanovili cieľ na 100 000 hlasov, no získali ich dvakrát viac.

Smer hľadá pozitíva

Samotný Smer skončil napokon až druhý s 15,7 % hlasov. Líderka ich kandidátky Monika Beňová považuje toto číslo za signál pre vedenie strany. Kroky svojich spolustraníkov označila v prvých vyjadreniach často za schizofrenické a v Smere sa podľa nej bude diskutovať aj o predsedovi či celkovom smerovaní strany. „Tieto výsledky sú predzvesťou toho, ako môžu dopadnúť budúcoročné parlamentné voľby,“ povedala Beňová.

Samotná strana Smer nízke číslo za veľký neúspech nepovažuje. „Podľa našich analýz získala strana Smer viac hlasov ako v predchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu,“ napísal Smer s tým, že za ich druhé miesto môže účasť v Bratislave. Celkovo získali približne 155-tisíc hlasov, čo je oproti posledným európskym voľbám viac o 20-tisíc hlasov. Zároveň sa však markantne zvýšila účasť.

Zdroj: Štatistický úrad

„Pre stranu Smer to znamená dôvod na zamyslenie, ako viac odkomunikovať program strany v mestách a zároveň mobilizovať voličov na vidieku, aby o osude krajiny nerozhodovalo iba hlavné mesto,“ dodali v stanovisku.

Poslanec Smeru Ľubomír Petrák v relácii O 5 minút 12 uviedol, že eurovoľby boli o emocionálnej vlne. „Napríklad pri koalícii PS/Spolu doznieva, že ich kandidátka sa stala prezidentkou,“ uviedol.

Premiér Peter Pellegrini len skonštatoval, že vyššiu účasť považuje za pozitívum, no k porážke Smeru sa nevyjadril. „Je otázne, či to bude pre voličov ďalší demotivačný prvok a budú hľadať novú stranu. Smer je pri moci dlho, a to zákonite znamená, že sa opotrebujú,“ skonštatoval Baránek.

Čo rozhodlo o úspechu PS/Spolu

silná mobilizačná kampaň pred voľbami v teréne aj na sociálnych sieťach

vlna úspechu aj z prezidentských volieb

vyhraňovanie sa proti extrémizmu

jasná proeurópska orientácia

nové tváre v politike

Prečo sa prepadáva Smer