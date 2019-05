Česi majú hlavy v smútku: Boli sme nastavení tak, že ideme vyhrať, vraví Říha

Hokejisti Ruska si na 83. majstrovstvách sveta v Bratislave vybojovali bronzové medaily. Rozhodol o tom nedeľňajší zápas o 3. miesto, v ktorom zdolali českú reprezentáciu 3:2 po samostatných nájazdoch.

V riadnom hracom čase sa skončil duel nerozhodne 2:2. Rusi išli do vedenia po góle Michaila Grigorenka, ale Česi po zásahoch Michala Řepíka a Dominika Kubalíka otočili skóre ešte v prvej tretine. V 21. minúte však vyrovnal Arťom Anisimov a napokon sa rozhodlo až v samostatných nájazdoch. V nich boli úspešní iba Rusi, Hrubca prekonali Iľja Kovaľčuk a Nikita Gusev.

Rusi dosiahli na bronzový stupienok opäť po dvoch rokoch, získali ho v roku 2017 v Nemecku a rok predtým na domácom šampionáte. Česi sa z medaily tešili naposledy v roku 2012, keď si vo Fínsku vybojovali tiež bronz.

Iľja Vorobjov, tréner Ruska: "Samozrejme, že sme chceli na týchto MS zvíťaziť. Podarilo sa nám to však aspoň v zápase o tretie miesto, takže áno, som spokojný. Súhlasím s trénerom Říhom, že nám k tomu veľmi pomohol brankár Vasilevskij."

Michail Sergačov, obranca Ruska: "Pre mňa bol tento šampionát najmä skvelá skúsenosť. Odohrali sme niekoľko dobrých zápasov a všetci sme sa hokejom bavili. Pred dnešným duelom sme sa dobre vyspali, pozreli sme si video a snažili sme sa zabudnúť na včerajší neúspech s Fínskom. Bola to ťažká prehra, no dnes sme si nastavili myseľ opäť na výhru a vyšlo to."

Sergej Plotnikov, útočník Ruska: "Po včerajšej prehre to dnes bolo samozrejme ťažké, ale myslel som si, že to bude horšie. Musíme sa poďakovať nášmu brankárovi, ktorý nás veľakrát podržal. Ale zvládol to, veď je nominovaný na Vezinovu trofej."

Miloš Říha, tréner ČR: "Sme smutní, ale taký je hokej. Rusom skvele zachytal brankár, my sme sa nepresadili napriek tomu, že sme v tretej tretine súpera výrazne prestrieľali. Boli sme namotivovaní, od začiatku sme boli nastavení tak, že ideme vyhrať. Nemali sme tak zviazané ruky, ako proti Kanade. Ale dnes mali bohužiaľ viac šťastia Rusi."

Dmitrij Jaškin, útočník ČR: "Verili sme do poslednej strely. Ale tak to niekedy býva. Nie je to príjemné. Rozdali sme si to až do konca, ale neuspeli sme. Bohužiaľ. Škoda, že sme nedali rozhodujúci gól na 3:2, nechali sme na ľade všetko. Takto máme len zemiakovú medailu."

Michal Řepík, útočník a strelec prvého gólu ČR: "Vedeli sme, že Rusi majú výborného brankára, je mu ťažké dať gól. My sme mali veľa šancí, je to obrovská škoda. Chýbalo nám aj šťastie, bohužiaľ."